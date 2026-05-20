H’Hen Niê đồng hành cùng BST Coffee Lovers Series 6 “Blooming in the forest”

Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian trải nghiệm đa dạng, sự kiện còn ghi dấu với màn đồng hành đặc biệt từ Hoa hậu H’Hen Niê cùng nhiều hoạt động sáng tạo xoay quanh tinh thần thời trang bền vững.

"Blooming in the forest" - Hành trình thời trang lấy cảm hứng từ mùa hoa cà phê Việt Nam

Lấy cảm hứng từ mùa hoa cà phê nở rộ giữa núi rừng Việt Nam, Coffee Lovers Series 6 đem đến sự nhẹ nhàng, bền bỉ và đầy sức sống thông qua concept "Blooming in the forest".

Không rực rỡ theo cách phô trương, những bông hoa cà phê âm thầm bung nở giữa thiên nhiên trở thành hình ảnh đại diện cho hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân, nơi mỗi người đều có nhịp phát triển riêng, không cần so sánh hay vội vã.

Có thể nói, Coffee Lovers Series 6 tiếp tục là dấu ấn đặc trưng trong hành trình thời trang bền vững của Routine khi ứng dụng chất liệu tái chế từ bã cà phê và vỏ chai nhựa để tạo nên những thiết kế vừa thời trang vừa thân thiện môi trường.

BST lần này còn gây ấn tượng với nhiều cải tiến chất liệu như khả năng khử mùi gấp 3 lần, nhanh khô gấp 1.8 lần, chống tia UV và cảm giác mát lạnh khi chạm da. Đặc biệt, bề mặt vải new suede mềm mịn cùng cấu trúc vải bền chắc giúp sản phẩm giữ phom ổn định sau nhiều lần giặt.

H’Hen Niê đồng hành cùng Coffee Lovers Series 6

Một trong những điểm thu hút sự chú ý tại sự kiện chính là sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê trong vai trò đồng hành cùng BST Coffee Lovers Series 6.

Xuất hiện tại không gian sự kiện "Blooming in the forest", nàng hậu gây ấn tượng với hình ảnh khỏe khoắn, hiện đại và gần gũi khi trực tiếp trải nghiệm các thiết kế mới thuộc BST. H’Hen Niê cũng bày tỏ sự thích thú trước dòng chất liệu bã cà phê cải tiến thế hệ mới với cảm giác mặc mát nhẹ, vững phom và khả năng khử mùi vượt trội.

Đặc biệt, màn trình diễn vedette của H’Hen Niê tại fashion show Coffee Lovers Series 6 đã trở thành một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất sự kiện. Sự kết hợp giữa tinh thần thời trang hiện đại, năng lượng tích cực và concept thiên nhiên của BST tạo nên một runway đầy cảm xúc tại Routine U Space.

Fashion show và không gian trải nghiệm thu hút giới trẻ

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện ra mắt bộ sưu tập, Coffee Lovers Series 6 còn mang đến tổ hợp trải nghiệm với nhiều hoạt động tương tác dành cho khách tham dự.

Điểm nhấn là fashion show ra mắt BST Coffee Lovers Series 6 với không gian runway lấy cảm hứng từ khu rừng hoa cà phê đang bung nở. Những thiết kế mang gam màu tươi mới, trung tính, tinh thần tối giản nhưng hiện đại được trình diễn trong không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, góp phần truyền tải rõ nét thông điệp "nở rộ theo cách riêng của mình".

Trong lần trở lại này, Coffee Lovers Series 6 không chỉ quy tụ những gương mặt model mang nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại mà còn có sự đồng hành đặc biệt của H'Hen Niê trong vai trò vedette. Sự xuất hiện của hoa hậu quốc dân Hhen Nie góp phần hoàn thiện tinh thần mà BST hướng tới, nơi cà phê không đơn thuần là một thức uống, mà trở thành chất liệu cảm hứng kết nối phong cách sống, thời trang và những cảm xúc rất riêng của người trẻ hiện đại.

Chuỗi workshop sáng tạo mang đậm tinh thần lifestyle

Bên cạnh đó, khách tham dự còn có cơ hội check-in nhận combo quà tặng đặc biệt gồm ly cà phê Blooming, kem Ý Italio, tẩy tế bào chết Cocoon, Nước khoáng LaVie vị dịu nhẹ và nhiều voucher, quà tặng hấp dẫn đến từ các thương hiệu đồng hành như Sony, DeAndre, Hoa Thông, Véry Nice, L’amour, Phố Bên Đồi,....

Ngoài ra, một trong những yếu tố giúp Coffee Lovers Series 6 trở nên đặc biệt chính là chuỗi workshop sáng tạo được tổ chức xuyên suốt sự kiện.

Khách tham dự có thể tự tay trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như:

- Làm bánh quy hạt cà phê cùng Lemoon

- Vẽ túi tote cùng Phố Bên Đồi

- Cắm hoa tại workshop L’Amour

- Pha cà phê phin cùng Là Việt

- Thiết kế vòng tay charm Ý cá tính với Véry Nice Bracelet.

Chuỗi hoạt động không chỉ tạo nên không gian kết nối mà còn giúp khách tham dự cảm nhận rõ hơn tinh thần sống chậm, sáng tạo và gần gũi thiên nhiên mà "Blooming in the forest" muốn truyền tải.

Hành trình "tái sinh" của Coffee Lovers Series 6

Tiếp nối hành trình phát triển dòng sản phẩm Coffee Lovers, Routine tiếp tục cho thấy định hướng xây dựng thời trang bền vững không chỉ nằm ở chất liệu mà còn mở rộng thành trải nghiệm lifestyle dành cho cộng đồng trẻ.

Thông qua Coffee Lovers Series 6, Routine mong muốn truyền cảm hứng về hành trình phát triển tự nhiên của mỗi cá nhân giống như những bông hoa cà phê âm thầm nở rộ giữa khu rừng, chân thật, bền bỉ và mang vẻ đẹp rất riêng.

Khám phá BST Coffee Lovers 6: https://sl.routine.vn/coffee-lover-6-k