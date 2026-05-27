Hành trình của những Shipper 5 sao tại J&T Express

Người ta thường chỉ gặp shipper vài phút ngắn ngủi khi nhận hàng, nhưng ít ai biết phía sau những cuộc gọi là hành trình rong ruổi từ sáng đến tối trên khắp nẻo đường, bất kể nắng gắt hay mưa giông.

Shipper J&T Express giao hàng tại vùng cao với những cung đường nhiều đá và dốc hiểm trở

Thời tiết là thử thách lớn nhất của shipper

Giữa dòng xe tất bật mỗi ngày, hình ảnh shipper J&T mặc áo đỏ, chằng kín hàng hóa phía sau xe máy đã trở nên quen thuộc. Công việc của họ bắt đầu từ sáng sớm và chỉ kết thúc khi những đơn hàng cuối cùng được giao xong. Có người chạy hơn trăm đơn mỗi ngày, có người đi xuyên mưa bão để kịp tiến độ.

Nguyễn Văn Chương, 31 tuổi, làm shipper tại Tam Hợp, Nghệ An, đã gắn bó với nghề suốt bốn năm. Khu vực anh phụ trách chủ yếu là đường xã nhỏ, nhiều đoạn khó đi, đặc biệt vào mùa mưa. Mỗi ngày anh giao khoảng 100-130 đơn, cao điểm gần 180 đơn.

Anh bảo thử thách lớn nhất của nghề là thời tiết. "Mưa hay nắng thì khách vẫn cần nhận hàng, mình vẫn phải đi", anh nói.

Có lần giữa cơn mưa lớn, anh bị ngã xe, hàng hóa bị nước cuốn trôi một phần, chiếc điện thoại phục vụ công việc cũng hỏng hoàn toàn. Người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ, nhặt lại hàng và dìu anh vào trú mưa. Sau sự cố ấy, anh vẫn quay lại công việc như bình thường.

Điều khiến người đàn ông này gắn bó với nghề không chỉ là thu nhập. "Mình đi làm để lo cho gia đình, nhưng cũng muốn chứng minh bản thân làm được việc", anh chia sẻ. Có những ngày lễ Tết, khi nhiều người quây quần bên gia đình, anh vẫn chạy xe ngoài đường từ sáng tới tối. "Phía sau còn tiền học cho con, tiền sinh hoạt trong nhà. Nghĩ vậy rồi lại cố".

Anh Nguyễn Xuân Hòa - người shipper không ngại lội nước lũ để giao hàng đúng hẹn cho khách

Cùng chung guồng quay ấy là Nguyễn Xuân Hòa, 31 tuổi, làm việc tại khu vực Ô Diên, Hà Nội. Ba năm làm shipper giúp anh quen với cảnh ăn vội bữa trưa bên đường hay đội mưa giao hàng vào giờ cao điểm. Kỷ niệm anh nhớ nhất là đợt ngập lụt kéo dài nước ngập ngang đầu gối, hàng hóa được bọc nhiều lớp nilon, lội nước để giao từng đơn hàng. "Chỉ cần khách nhận được hàng đầy đủ là mình yên tâm", anh Hòa nói về quyết định của mình một cách nhẹ tênh.

Vất vả là vậy, nhưng đôi khi điều giữ họ ở lại với nghề lại giản dị đến bất ngờ: một lời cảm ơn, hay dòng đánh giá ngắn ngủi từ khách hàng trên app.

Kim chỉ nam đổi lấy sự hài lòng từ khách hàng

Trong danh sách 80 shipper được vinh danh tháng 4 của J&T Express, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ gặp nhau ở sự tận tâm với nghề.

Anh Cao Văn Cường - luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu

Đó là lời cam kết "giao đúng hẹn, phục vụ bằng trách nhiệm" của anh Cao Văn Cường làm tại xã Ô Diên, Hà Nội; là thói quen tự nhắc mình "đúng giờ, đúng trách nhiệm" của anh Hòa mỗi sáng trước khi đi làm; hay phương châm "Khách cần là có, trao hàng tận tay, trao luôn sự hài lòng" mà anh Trịnh Hữu Khắc luôn ghi nhớ.

Những nguyên tắc giản dị ấy được thể hiện qua từng cuộc gọi kiên nhẫn, từng lần chờ khách giữa đêm muộn hay những chuyến giao hàng xuyên mưa gió. Chính sự tử tế ấy đã chạm tới khách hàng, trở thành những lời động viên trên ứng dụng hay mạng xã hội dành cho các "shipper ruột".

Sự ghi nhận công tâm, tình nghĩa anh em là hành trang mỗi ngày

Trong những câu chuyện của họ, điều đáng nhớ đôi khi không phải các đơn hàng, mà là những món đồ cũ mang theo suốt nhiều năm làm nghề.

Cao Văn Cường vẫn dùng một chiếc mũ đã sờn màu mỗi ngày đi giao hàng. Chiếc mũ ấy là quà của một vị khách xa lạ từng gặp anh dưới trời nắng gắt. Anh luôn giữ nó bên người như một lời nhắc về sự tử tế trong công việc.

Shipper Cao Văn Đại hiện đang làm việc tại bưu cục Xã Đan Phượng, Hà Nội

Còn với Cao Văn Đại, hiện đang làm tại xã Đan Phượng, Hà Nội, thứ anh trân trọng là chiếc túi đeo cũ được đồng nghiệp tặng trước khi chuyển công tác. "Nhìn chiếc túi lại nhớ những ngày anh em hỗ trợ nhau chạy hàng", anh nói. Trong công việc tưởng chừng chỉ có áp lực doanh số và thời gian, tình đồng nghiệp lại là điều giúp nhiều shipper vượt qua những lúc muốn bỏ cuộc.

Nguyễn Văn Chương thì vẫn giữ chiếc áo đồng phục cũ đã bạc màu theo năm tháng. Anh bảo mình chưa từng nghĩ sẽ bỏ nó đi. "Cái áo này theo mình từ những ngày đầu vào nghề. Nhờ công việc này mà mình có thu nhập để lo cho gia đình nên vẫn muốn giữ".

Những câu chuyện về mưa gió, tai nạn hay áp lực công việc thường được các shipper kể rất nhẹ nhàng, như thể đó là điều đương nhiên của nghề. Những "Shipper 5 sao" trong dự án của J&T chính là những người lặng lẽ đi qua thành phố mỗi ngày. Nhưng chính sự bền bỉ, trách nhiệm và tận tâm ấy đã làm nên chân dung chân thực nhất của nghề giao nhận hôm nay.