BTS ký hợp đồng với Disney, hứa hẹn loạt dự án mới chuẩn bị lên sóng

Theo nguồn tin từ Deadline, BTS đã thỏa thuận với Disney một số dự án bao gồm loạt phim tài liệu và một bộ phim hòa nhạc. Đây là thỏa thuận giữa phía công ty chủ quản của BTS - HYBE - với công ty Walt Disney ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Cũng theo như nguồn tin này, các nội dung sẽ được phát sóng trên các dịch vụ phát sóng trực tuyến toàn cầu của Disney, bao gồm cả Disney +. Các nội dung này bao gồm phim hòa nhạc BTS: Permission To Dance On Stage - LA được quay tại sân vận động Sofi vào tháng 11 năm ngoái, bộ phim BTS Monuments: Beyond the Star - một series phim tài liệu về nhóm nhạc K-POp này bao gồm các loại bản quyền âm nhạc cùng các cảnh quay của nhóm khi hoạt động trong 9 năm vừa qua. Series dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào năm sau.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với HYBE để giới thiệu những bộ phim về họ trên nền tảng của mình", đại diện phía Walt Disney cho biết, "Sự hợp tác này thể hiện tham vọng sáng tạo của chúng tôi khi hợp tác cùng những nhà sáng tạo nội dung mang tính biểu tượng, cùng với những ngôi sao hàng đầu để khán giả có thể chiêm ngưỡng và thưởng thức tài năng của họ theo nhiều cách khác nhau".

Trong khi đó, phía HYBE cũng đưa ra nguyên nhân khiến công ty quyết định hợp tác cùng Walt Disney. "Walt Disney có lịch sử lâu đời trong việc xây dựng các bộ phim nhượng quyền thương mại và quảng bá các nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, với các thương hiệu và nền tảng vô song", đại diện của HYBE nói trong thông báo của mình.