BTC concert BLACKPINK tại Việt Nam lên tiếng: Danh sách sẽ không dừng lại ở 13 bài hát

Sáng 4/7, cộng đồng fan BLACKPINK đã truyền tay danh sách 13 ca khúc được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép cho concert BORN PINK tại Việt Nam bao gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It Your Last, Lovesick Girl, Don't Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up, Ice Cream.

So với concert BORN PINK tại các quốc gia khác, số lượng ca khúc tại Việt Nam chỉ khoảng một nửa khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Trước nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội, BTC concert của BLACKPINK tại Việt Nam đã chính thức lên tiếng: "Danh sách sẽ không dừng lại ở con số 13 bài hát và người hâm mộ hãy chờ những thông tin được cập nhật trong thời gian tới".

BTC concert BLACKPINK khẳng định số lượng ca khúc sẽ không chỉ dừng lại ở con số 13

BTC concert BLACKPINK tại Việt Nam nói thêm: "Về phía BTC, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để mang đến một concert tầm cỡ quốc tế cùng những trải nghiệm trọn vẹn nhất dành cho người hâm mộ nói riêng và những người yêu nhạc nói chung. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự đồng hành, ủng hộ của Quý người hâm mộ, Quý đơn vị truyền thông và Quý cộng đồng yêu nhạc.

Sự kiện đã được Sở Văn hóa cấp giấy phép biểu diễn và Ban tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, kế hoạch tổ chức chi tiết nhất để mang đến cho khán giả một sự kiện tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam".