Sở VH&TT Hà Nội xác nhận cấp phép biểu diễn cho 13 bài hát trong concert BLACKPINK Việt Nam

Ngày 4/7, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội cho biết đã chấp thuận yêu cầu xin cấp phép biểu diễn 13 ca khúc của nhóm nhạc BLACKPINK từ đơn vị tổ chức chương trình. Danh sách các sáng tác được đưa lên xét duyệt gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, Lovesick Girl, Don't Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up và Ice Cream.

Trả lời với chúng tôi, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa vàThể thao Hà Nội - cho biết thông tin cụ thể về buổi diễn sẽ sớm được cập nhật trên cổng thông tin của Sở.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK.

Theo đó, danh sách 13 ca khúc này toàn bộ đều do ban tổ chức gửi lên để xin xét duyệt và đều được thông qua. Ban tổ chức chương trình - Công ty TNHH Âm nhạc IME - hiện chưa lên tiếng về tổng số ca khúc nhóm nhạc BLACKPINK dự kiến biểu diễn trong hai đêm nhạc tại Hà Nội. Thông thường, tại các show quốc tế, bốn cô gái Hàn Quốc thường biểu diễn khoảng hơn 20 ca khúc, gồm cả các sáng tác chung và bài hát riêng của từng thành viên.



Cùng ngày, cũng đã chính thức công bố giá vé cho tất cả các hạng ghế vào sáng 4/7, 3 ngày trước khi cổng bán vé được mở. Theo đó, giá vé show BLACKPINK dao động từ 1.200.000 VNĐ cho đến 9.800.000 VNĐ, chia làm 7 hạng ghế.

Sơ đồ và các hạng vé hai đêm nhạc của BLACKPINK tại Hà Nội.

Mức giá này được cho là tương đồng và có phần nhỉnh hơn đôi chút với một số quốc gia khác tại Đông Nam Á như Thái Lan (từ 1,9 triệu đồng - 10 triệu đồng), Singapore (2,9 triệu đồng - 6,9 triệu đồng) hay Malaysia (955.000 đồng - 9.6 triệu đồng).



Theo VOV, trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TP.HCM). Theo đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên là "Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK 2023" (BLACKPINK World Tour 2023). Thời gian tổ chức vào ngày 29 và 30/7/2023, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sở yêu cầu Công ty TNHH Âm nhạc IME chấp hành đúng quy định của Chính phủ về hoạt động biểu diễn và các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan; thực hiện đúng nội dung chương trình biểu diễn tại danh mục; tuân thủ các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật.