Bọt vệ sinh phái mạnh Xcare Men - chinh phục nam giới với tiêu chí 5 không đầy ưu việt

5 không trong sản phẩm bọt vệ sinh nam cần biết

Có một sự thật không nhiều nam giới biết rằng làn da vùng kín có độ pH và độ nhạy cảm khác hẳn so với da mặt hay da trên bất cứ vùng nào khác trên cơ thể. Không những vậy, vùng kín còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ viêm nhiễm, nấm ngứa, mắc bệnh ngoài da hơn do sử dụng bao cao su, quan hệ tình dục hoặc vệ sinh không đúng cách… Do đó, nếu chỉ vệ sinh bằng nước, xà phòng hoặc dầu gội như các vùng da khác sẽ khiến vùng kín dễ mắc bệnh hơn. Chính vì vậy, các sản phẩm vệ sinh vùng kín nam ra đời ngày một nhiều, đáp ứng nhu cầu bảo vệ vùng kín nam luôn sạch khỏe.

Tuy nhiên, cũng cần có những tiêu chí nhất định khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc vùng kín nam. Trong đó, không gây kích ứng, an toàn luôn là tiêu chí cần phải đặt lên hàng đầu. Một sản phẩm vệ sinh vùng kín an toàn thì trước hết phải đáp ứng 5 không, không chứa các chất dễ gây kích ứng như: Paraben, Alcohol, Phthalate, Sulfate, Triethanolamine. Để hiểu vì sao cần tránh các sản phẩm có chứa các chất này, bạn cần biết chúng gây kích ứng cho da như thế nào. Theo đó:

- Paraben: là chất bảo quản sử dụng trong mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước tẩy trang, gồm 3 dạng phổ biến là methylparaben, propylparaben, và butylparaben. Paraben khi bôi lên da có thể khiến da dễ tổn thương, nhanh lão hóa và tăng nguy cơ mắc ung thư da.

- Alcohol: Hay còn gọi là cồn - là chất có thể gây ra những phản ứng dị ứng cho da từ nhẹ đến nghiêm trọng như: Phát ban, ngứa da, bong tróc da, sưng mặt, kích ứng mắt, mũi và miệng, thở khò khè và sốc phản vệ…

- Phthalate: loại hóa chất gây ra tình trạng mất cân bằng hoặc rối loạn nội tiết, hậu quả là ảnh hưởng tới các vấn đề sinh dục và khả năng sinh sản.

- Sulfate: Với khả năng tẩy sạch đôi khi quá mức có thể gây tổn thương đến một số vùng da nhạy cảm, gây kích ứng cho mắt. Sulfate gây "xáo trộn" lớp màng lipid tự nhiên của da khiến da bị mất nước gây nên tình trạng khô da hoặc căng tức sau khi tiếp xúc.

- Triethanolamine: TEA là hóa chất được dùng để điều chỉnh độ pH của nhiều loại mỹ phẩm khác nhau. Hóa chất này có thể gây hại cho da và mắt, cụ thể là làm khô da, khô tóc, gây ra các vấn đề về mắt cũng như các loại dị ứng khác.

Nếu bạn tìm sản phẩm vệ sinh vùng kín để chấm dứt cảm giác khó chịu, ngứa, mùi, vi khuẩn… một cách an toàn, thì đừng chọn những sản phẩm có chứa một trong những thành phần trên.

Xcare Men – Bọt vệ sinh phái mạnh an toàn và hơn thế nữa

Xcare Men trước hết là sản phẩm đặc biệt an toàn khi không chứa 5 chất dễ gây kích trên. Hơn nữa, sản phẩm còn chứa chất làm sạch, tạo bọt decyl glucoside nguồn gốc thiên nhiên đạt chứng nhận hữu cơ Ecocert và cocamidopropyl betain chiết xuất từ dầu dừa, giúp làm sạch nhẹ nhàng, tạo bọt dễ chịu và lành tính cho vùng da nhạy cảm. Xcare Men là sản phẩm hiếm hoi sử dụng chất tạo bọt hữu cơ chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo đồng thời các yếu tố: làm sạch, cân bằng pH và không gây kích ứng. Nam giới có thể sử dụng sản phẩm này hàng ngày, nhiều lần trong ngày mà không lo kích ứng như các sản phẩm thông thường khác.

Xcare Men là sản phẩm hiếm hoi sử dụng chất tạo bọt hữu cơ chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo đồng thời các yếu tố: làm sạch, cân bằng pH và không gây kích ứng.

Chưa hết, Xcare Men còn có công thức độc đáo chứa chiết xuất từ thiên nhiên bao gồm hoạt chất từ núc nác, rễ diếp xoăn, lựu, tràm trà và các hoạt chất giúp dưỡng ẩm, cân bằng pH… Đây đều là các thành phần tự nhiên đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng làm sạch, kháng viêm tự nhiên, giúp kháng khuẩn và kháng nấm hiệu quả.

Bằng công thức độc đáo này, khi đánh giá hiệu lực kháng khuẩn của Xcare Men tại Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, kết quả cho thấy, chỉ sau 2 phút sử dụng, Xcare Men diệt tới 95,5% nấm Candida Albicans – một loại nấm phổ biến, nguy hiểm và có tỉ lệ kháng nhiều loại thuốc chống nấm.

Bằng công thức độc đáo này, khi đánh giá hiệu lực kháng khuẩn của Xcare Men tại Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, kết quả cho thấy, chỉ sau 2 phút sử dụng, Xcare Men diệt tới 95,5% nấm Candida Albicans – một loại nấm phổ biến, nguy hiểm và có tỉ lệ kháng nhiều loại thuốc chống nấm.

Như vậy, nhờ bảng thành phần vừa 5 không, vừa toàn diện, Xcare Men mang lại tác dụng kép giúp vừa làm sạch chất bẩn, bã nhờn, kháng khuẩn vừa ngăn ngừa viêm nhiễm nấm ngứa, cân bằng pH trên da.

Xcare Men được thiết kế với mùi hương nam tính, quyến rũ và cảm giác the mát ngay sau khi sử dụng. Đối với nam giới, Xcare Men sẽ mang lại sự sảng khoái, dễ chịu và thông thoáng cũng như ấn tượng khó phai trong lòng phái đẹp.

Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử. Hãy tìm đúng gian hàng chính hãng của Dược phẩm Tín Phong để chăm sóc vùng kín và sức khỏe của mình cũng như tạo dấu ấn và nét cuốn hút riêng bạn nhé!