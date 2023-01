Bông hồng lai từng “cắm sừng” thiếu gia Tuổi Nổi Loạn diện trang sức 74 tỷ dự sự kiện, ai dè sến như phường chèo

Mới đây, bông hồng lai thị phi đẹp hiếm có của Tbiz Patricia Tanchanok Good đã có mặt tại sự kiện The Great Chinese New Year 2023 do Central Pattana - công ty con mảng cho thuê bán lẻ của gã khổng lồ Central Group tổ chức.

Ngay khi xuất hiện tại sự kiện, cô dâu mới của làng giải trí xứ chùa vàng đã gây xôn xao với bộ đồ lộng lẫy mang phong cách đậm chất năm mới xứ Trung. Đặc biệt, Patricia còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi diện bộ trang sức bằng kim cương có giá trị khủng lên đến 105 triệu bath (gần 74 tỷ đồng). Tuy nhiên nhìn tổng quan, bộ trang sức này lại bị nhận xét là trông như hàng giả, kết hợp với trang phục và make up đỏ chót nên biến Patricia thành sến như phường chèo.

Patricia dày công đầu tư trang phục khi xuất hiện tại sự kiện, hết diện bộ đầm đỏ chót cầu kỳ lại đến trang sức nặng trĩu

Gương mặt xinh như búp bê với lúm đồng tiền duyên dáng của Patricia, xứng danh mỹ nhân lai đình đám của Tbiz. Tuy nhiên, cách trang điểm kết hợp với bộ đồ đỏ chót, trang sức vàng choé tạo nên tổng thể sến sẩm khó đỡ của mỹ nhân này

Hoá ra cô nàng diện hẳn bộ trang sức vòng cổ, khuyên tai cùng phụ kiện trên đầu với tổng giá trị lên đến 105 triệu bath (gần 74 tỷ đồng)

Nhìn từ xa, tạo hình cùng bộ váy màu đỏ cầu kỳ khiến cô dâu nhà tỷ phú nổi bần bật giữa sự kiện, song lại khá sến sẩm. Fan lại bênh vực rằng đây vô là tạo hình theo phong cách chung của sự kiện nên hoàn toàn chấp nhận được

Tuy nhiên, nếu nhìn gần, bộ trang sức khiến Patricia bị sến sẩm và vẻ ngoài của cô nàng cũng giảm đi vài phần lung linh

Patricia sinh ngày 18/8/1997, là một diễn viên độc quyền của nhà đài CH3 và từng ghi dấu ấn với khán giả qua loạt tác phẩm như: Mối Hận Cơ Duyên, Đôi Cánh Thiên Thần, Chạm Tới Con Tim... Cô nàng có học vấn khủng khi tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra của Khoa Truyền thông, chuyên ngành Quản lý truyền thông, trường Đại học lâu đời và danh giá nhất Thái Lan - Đại học Chulalongkorn.

Ngoài ra, trong quá khứ, Patricia từng mất hết thiện cảm của công chúng vì chuyện đời tư ồn ào. Cô nàng được cho là đã "cắm sừng" thiếu gia Tuổi Nổi Loạn Peach Pachara để lấy doanh nhân giàu có Note Wiset Rungsisingpipat - em chồng của siêu sao đình đám Thái Lan Chompoo Araya.

Patricia từng bị công chúng quay lưng sau ồn ào tình cảm chia tay thiếu gia để đến với đại gia

Nguồn: Teenee