Fly Me To The Moon, dù đã ra mắt tại các phòng vé vài tháng trước nhưng vẫn thu hút được sự chú ý đông đảo từ khán giả đại chúng. Theo số liệu thống kê của Flix Patrol, trang web uy tín chuyên xếp hạng phim trực tuyến, Fly Me To The Moon đã có màn chào sân ấn tượng khi đứng top 1 Apple toàn cầu, xuất sắc thống lĩnh 91 quốc gia.

Fly Me To The Moon chào sân tại nền tảng Apple được 2 ngày và đã chiếm lĩnh top 1 toàn cầu

Lấy bối cảnh khi các cường trên toàn thế giới ráo riết chạy đua vào vũ trụ những năm 1960, Fly Me To Me Moon xoay quanh mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" giữa Kelly Jones (Scarlett Johansson) - một chuyên viên tiếp thị và Cole Davis (Channing Tatum) - giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Cả 2 thường xuyên xảy ra tranh chấp và cãi cọ trong công việc, tương tự như cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ lúc bấy giờ.

Cole được giao trọng trách kiểm soát và chỉ sứ mệnh Apollo 11, đưa tên lửa và phi hành đoàn lên Mặt trăng. Mặt khác, Kelly được "chọn mặt gửi vàng" cải thiện hình ảnh của NASA trong mắt công chúng, đồng thời dàn dựng pha "hạ cánh" giả trên sóng truyền hình trực tiếp. Từ đây, cả 2 bén lửa trong tình yêu.

Fly Me To The Moon lấy sứ mệnh Apollo 11 lịch sử làm chủ đề chính của bộ phim

Dựa trên sự kiện có thật trong lịch sử, Fly Me To The Moon đã phần nào tái hiện một kỷ nguyên vàng son của xứ cờ hoa, đưa người xem vào chuyến tàu luận xuyên không hấp dẫn và hoài cổ. Ngoài ra, nét chấm phá khiến khán giả khó rời mắt chính là thuyết âm mưu về màn kịch tỷ đô của Neil Armstrong.

Cuộc đổ bổ lên Mặt trăng của ông cùng tổ đội Apollo 11 được cho là bịp bợm, thậm chí truyền thông thế giới gọi sự kiện này là "trò lừa đảo vĩ đại của Mỹ". Loạt thuyết âm mưu liên quan đến tính xác thực của sứ mệnh lịch sử này đã nhen nhóm từ lâu. Vì thế, bộ phim đã thành công khơi dậy trí tò mò của người hâm mộ.

Bộ phim còn khai thác thuyết âm mưu về cú lừa Mặt trăng của nước Mỹ

Tránh gây nhàm chán như các phim chính kịch khác, Fly Me To The Moon còn khai thác yếu tố tình cảm hài hước giữa 2 nhân vật chính. Ngoài nam thần Channing Tatum, Scarlett Johansson cũng là nhân tố được kỳ vọng sẽ khuấy đảo phòng vé. Nổi danh sớm với tư cách là diễn viên nhí, người đẹp 8x gây ấn tượng với sắc vóc bốc lửa nhất nhì Hollywood. Dù đã qua ngưỡng tứ tuần nhưng người đẹp vẫn rạng rỡ, trẻ trung đến khó tin.

Mối quan hệ của cặp nhân vật chính khiến không khí của bộ phim vui tươi hơn

Quen mặt với khán giả qua những tác phẩm thuần ngôn tình hay hành động - siêu anh hùng, vai diễn lần này là lời khẳng định rằng Scarlett Johansson có thể thoát khỏi vùng an toàn của bản thân bất kỳ lúc nào cô muốn. Cô hóa thân vào một người phụ nữ của công việc, vưgfa nghiêm túc nhưng cũng pha trò với chút kỹ năng hài đen của mình. Một siêu phẩm chính kịch khác từng được cô nàng nhập vai đỉnh cao là Jojo Rabbit năm 2019. Vì thế, diễn xuất của Scarlett Johansson trong Fly Me To The Moon nghiễm nhiên nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.