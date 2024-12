Làng giải trí xứ sở Kim Chi vẫn luôn nổi tiếng mát tay trong việc se duyên tạo nên chemistry bùng nổ tứ tung của các cặp đôi trai tài gái sắc trên màn ảnh. Trong năm 2024 vừa qua, Năm 2020 không chỉ là một năm ra mắt hàng loạt các siêu phẩm lãng mạn mà còn hạ gục khán giả nhờ sự nên duyên của không ít cặp tình nhân màn ảnh cực xứng đôi vừa lứa". Giữa cuộc đua gay cấn trên màn ảnh nhỏ, hãy cùng điểm mặt 8 cặp đôi trong mơ được yêu thích nhất trong năm 2024 của xứ sở Củ Sâm.

1. Kim Hye Yoon - Byeon Woo Seok

Cái tên đầu tiên được góp mặt là Lovely Runner với sự góp mặt của 2 ngôi sao đang lên Kim Hye Yoon và Byeon Woo. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện Tomorrow's best, kể về mối tình lãng mạn xuyên thời gian của nam nữ chính. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, cuốn hút, “phản ứng hóa học” giữa những màn tương tác cực đỉnh của cặp đôi cũng là yếu tố chính giữ chân người xem. Xuyên suốt bộ phim, Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok được netizen dành nhiều lời khen có cánh vì “trai xinh gái đẹp” cùng những phân cảnh ngọt “tiểu đường” của cặp đôi qua từng ánh mắt, cử chỉ trên những thước phim thơ mộng. Cặp đôi cũng từng vướng phải tin đồn “phim giả tình thật” vì những lần tình bể bình ngay trên sóng truyền hình nhưng cả hai nhanh chóng phủ nhận khiến fan hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

2. Kim Soo Hyun - Kim Ji Won

Cặp đôi lãng mạn nhất màn ảnh Hàn nửa đầu năm 2024 gọi tên Kim Soo Hyun - Kim Ji Won với thành công vang dội đến từ tác phẩm Queen of tears (Nữ hoàng nước mắt). Bộ phim mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc xoay quanh tình yêu, hôn nhân bất chấp rào cản địa, tuy quen thuộc nhưng không mang lại cảm giác cũ kỹ. Nhờ ngoại hình tương xứng đúng chuẩn tài phiệt cùng những màn khóa môi bỏng mắt người hâm mộ, cặp đôi đã tạo cơn sốt quét ngang toàn Châu Á, thay thế "Hạ cánh nơi anh" trở thành siêu phẩm có rating cao nhất lịch sử đài tvN. Mặc dù bộ phim đã kết thúc, cặp đôi “song Kim” vẫn được netizen tích cực “đẩy thuyền” vì quá lụy phim.

3. Jung Hae In - Jung So Min

Bộ phim Love Next Door nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cốt truyện tình đầu thơ mộng ngọt ngào làm rung rinh hàng triệu trái tim khán giả. Qua bộ phim, bộ đôi Jung Hae In và Jung So Min không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất mà còn được cho là có ngoại hình “gây lú” bởi đều sở hữu dáng mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi biết cười. Cả hai cũng tạo nên nhiều phản ứng hóa học tự nhiên khiến hàng triệu người xem phải thổn thức như đang được yêu lại lần đầu. Không chỉ có vô số cảnh lãng mạn trên màn ảnh mà Jung Hae In và Jung So Min còn có những cảnh hôn thẹn thùng phía sau hậu trường khiến netizen phải bấn loạn vì quá “tiểu đường”.

4. Park Min Young - Na In Woo

Lần tái xuất màn ảnh này, “nữ hoàng công sở” - Park Min Young nên duyên với Na In Woo trong bộ phim chuyển thể Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi). Nữ diễn viên vào vai Kang Ji Won, người bị chính chồng và bản thân của mình rắp tâm hãm hại dẫn đến cái chết oan uổng. Thế nhưng cô nàng bất ngờ được quay trở lại 10 năm trước, từ đó hành trình trả thù đầy gay cấn với sự đồng hành của nam chính Yoo Ji Hyeok (Na In Woo) chính thức bắt đầu. Khán giả cũng dễ dàng “xiêu lòng” trước những khoảnh khắc ấm áp, ôn nhu của Yoo Ji Hyeok dành cho Park Min Young trên màn ảnh nhỏ. Dù có cách biệt tuổi tác với đàn chị nhưng cả hai được đánh giá là rất xứng đôi vừa lứa. Chỉ cần nhìn nhau mỉm cười thôi cũng đủ tạo chemistry bùng nổ nhất năm.

5. Lee Se Young - Sakaguchi Kentaro

What Comes After Love tựa một áng văn trong trẻo đượm buồn trong năm 2024 trên màn ảnh Hàn. Là cái “bắt tay” giữa Hàn - Nhật, tác phẩm đã làm “tan chảy” trước những phản ứng hóa học cực ăn ý của cặp đôi nam nữ chính. Tuy bộ phim đi theo lối mòn kịch bản cũ, nhưng những phân cảnh “tình bể bình” mới chính là yếu tố thu hút và níu chân người xem. Dù là lần đầu tiên bắt cặp, gặp không ít rào cản ngôn ngữ nhưng Lee Se Young và Sakaguchi Kentaro vẫn mang đến một màn trình diễn quá tuyệt vời trong lòng khán giả.

6. Shin Min Ah - Kim Young Dae

No Gain No Love khai thác chủ đề không qua mới mẻ - hôn nhân hợp đồng giữa cặp đôi chính Hae Young và Ji Wook. Tuy nhiên, tình tiết hài hước, cười chảy nước mắt đậm chất rom-com đã thành công níu chân khán giả. Chemistry giữ Shin Min Ah và Kim Young Dae được đánh giá vô cùng tự nhiên và ăn ý. Hơn thế nữa, gần 20 năm kinh nghiệm diễn xuất của nàng “hồ ly” Shin Min Ah cũng ít nhiều nâng tầm năng lực của bạn diễn.

7. Han Sun Hwa - Uhm Tae Goo

My Sweet Mobster theo chân cặp oan gia “trời đánh” Go Eun Ha và So Ji Hwan, tình cờ va phải tình yêu dành cho nhau khi nam chính đang cố gắng sống yên ổn, bỏ mặc quá khứ phía sau. Han Sun Hwa và Uhm Tae Goo có không ít màn tung hứng, đưa đẩy cười nghiêng ngả. Dù vậy, cặp đôi cũng chia sẻ cùng nhau những khoảng lặng đáng suy ngẫm về lối sống buông thả, quan điểm sai lệch của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

8. Chae Soo Bin - Yoo Yeon Seok

Vẫn theo mô-típ ngôn tình 3 xu kinh điển: Cán bộ cấp cao - người tình thế thân - cưới trước yêu sau, When the Phone Rings vẫn xuất sắc ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường phim lãng mạn nhờ lối diễn tự nhiên và chemistry duyên dáng của bộ đôi chính. Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin được đánh đúng chuẩn hình mẫu bá tổng - bạch thố. Nhà trai thì tài sắc vẹn toàn, trong ấm ngoài lạnh; còn nhà gái thì xinh xắn yêu kiều, tính cách yếu mềm nhưng luôn tỏ ra cứng rắn. Dù mối tình ngang ngược đến đâu nhưng sự ăn ý bất ngờ của cặp đôi khiến cộng đồng đam mê phim ảnh phát cuồng.