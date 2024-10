Flix Patrol, trang web danh tiếng chuyên xếp hạng phim trực tuyến toàn cầu, mới đây đã cập nhật số liệu chính thức, thông báo series mới toanh The Penguin đã vươn lên vị trí số 1 HBO Max toàn cầu, "chạm nóc" top 1 tại 46 quốc gia. Bộ phim về tay trùm phản diện khét tiếng cùng tên được người hâm DC đón nhận vô cùng nồng nhiệt sau màn thể hiện vô cùng xuất sắc của Colin Farell trong bom tấn The Batman (2022).

Sau gần 1 tháng công chiếu, The Penguin đã thu hút lượng quan tâm đông đảo từ khán giả đại chúng

Theo bản báo cáo của Warner Bros. Discovery, tập 4 vừa khởi chiếu vào hôm 13/10 gần đây đã thu hút 1.7 triệu lượt trên nền tảng phát trực tuyến HBO tại Mỹ, tăng 21.43% so với tập đầu tiên của loạt phim vào ngày 19/9. So với tập 2 đạt 1.6 triệu mắt xem thì đây cũng được coi là một bước nhảy vọt nổi bật.

Chỉ sau chưa đầy một tháng, tập đầu tiên của siêu phẩm hành động đã vượt mốc 13 triệu lượt xem tại Mỹ, so với con số 10.4 triệu người xem sau 11 ngày "thả xích". Trước đó, "ông lớn" Warner Bros. cũng kịp đón tin vui khi tập mở màn của bộ phim nhận về kỷ lục 5.4 triệu mắt xem sau 4 ngày công chiếu, cao hơn bất kỳ dự án nào trên HBO Max tại thời điểm hiện tại ngoại trừ 2 tường thành House Of The Dragons và The Last Of Us.

Bộ phim xuất sắc vươn lên top đầu nhiều quốc gia trên nền tảng BHO Max

The Penguin đào sâu vào quá trình "hắc hóa" của gã ác nhân "chim cánh cụt", xuất phát điểm từ một tên lừa đảo đầy ngón nghề lừa lọc tới thủ lĩnh của một băng nhóm côn đồ lưu manh. Tại đây, hắn dần xây dựng một đế chế riêng cho mình, trở thành một trong những phản diện chính khét tiếng nhất vũ trụ phim DC. Penguin, tên thật là Oswald "Oz" Cobblepot, cũng là một trong những thành viên cộm cán nhất của tổ chức Phòng Trưng bày Batman Rogues.

Sau khi phát sóng, cộng đồng đam mê phim ảnh đã có dịp thưởng thức 1 siêu phẩm mãn nhãn, đáng "đồng tiền bát gạo" của Warner Bros.. The Penguin cũng đánh dấu lần tái xuất của tài tử Colin Farell sau vai diễn cùng tên trong The Batman. Vô số netizen bày tỏ sự ca ngợi đối với màn hóa thân của anh trong hình tượng gã ác nhân xứ Gotham, cho rằng vẻ ngoài sồ sề, phát tướng trong phim khiến nhiều người nhận không ra "trai hư" Hollywood một thời.

Penguin là tên trùm tội phạm khét tiếng của thành phố Gotham trong vũ trụ DC

Quy tụ dàn cast chất lượng, diễn xuất "thần sầu" của các diễn viên là khỏi phản bàn. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề, Colin Farell đã nhập vai đỉnh cao, lột tả tâm lý lệch lạc, văn vẹo của một gã tội phạm sừng sỏ. Từ tone giọng, ngữ điệu cử chỉ cho tới dáng vẻ, nam thần điện ảnh đã hòa làm một với gã "chim cánh cụt", tạo cảm giác hồi hộp, giật gân tới người xem. Cristin Milioti trong vai Sofia Falcone, con gái của ông hoàng tội phạm Carmine Falcone, cũng là một nhân tố đầy bất ngờ. Cô đã thể hiện được một kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm, lăm le lật đổ Penguin, thành công làm rõ được 2 phe phái thù địch trong bộ phim.

Colin Farell được khen ngợi hết lời với màn nhập vai đỉnh cao thành ác nhân Penguin

Đây loạt phim đầu tiên của DC Studios dưới sự dẫn dắt của James Gunn, "ông vua dòng phim siêu anh hùng", mặc dù The Penguin đã trong quá trình phát triển trước khi vị đạo diễn tài ba được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Phần ngoại truyện này sẽ bao gồm 8 tập, nối tiếp những gì còn bỏ ngõ sau sự kiện The Batman (2022).

Đạt số 8.8/10 cực ấn tượng trên IMDb, một người dùng mạng nhận xét: "Farrel đã chiếm trọn spotlight của bộ phim. Không có một chút dấu ấn gì của Farell trong hình tượng Penguin cả. Phương ngữ Newyork, lối đi lắc lư và khập khiễng, thái độ hằn học, kiêu ngạo, thật sự đó là một người khác hoàn toàn. Một bộ phim không lạm dụng bất kỳ kỹ xảo giả trân, xem rất thật. Hy vọng bộ phim này sẽ có phần 2." Một netizen khác chia sẻ: "Quá tuyệt vời. Ai cũng biết Colin Farrel là một diễn viên thực lực thế nào nhưng Penguin là một tầm cao mới. Sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu anh ta được đề cử nhiều giải thưởng cho vai diễn lần này. Diễn xuất của Cristin Milioti cũng không kém cạnh. Cô ấy khiến tôi tin rằng Sofia Falcone là một đối thủ xứng tầm của Penguin.