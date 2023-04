Bom tấn phá kỷ lục đài JTBC kết thúc với tỷ suất người xem ảm đạm, chỉ có Taxi Driver 2 là quá đỉnh

Divorce Attorney Shin (Luật Sư Ly Hôn Shin) từng được kỳ vọng là bom tấn của truyền hình Hàn những ngày đầu năm 2023 khi sở hữu rating mở màn quá xuất sắc. Với con số 7,272% ngay tập 1, phim đã lập kỷ lục mới về tỷ suất người xem mở màn của đài JTBC, điều mà xuyên suốt hơn 3 năm qua chưa có tác phẩm nào của nhà đài này làm được. Đáng buồn thay, trong hành trình 12 tập phim lên sóng, Divorce Attorney Shin lại chẳng thể duy trì được phong độ. Rating cứ liên tục trồi sụt, có những thời điểm còn rơi xuống mức dưới 5%.



Đến tập cuối, rating cũng gắng gượng lên được tới 9,5%. Dĩ nhiên con số này không quá thấp với mặt bằng chung phim đài cáp nhưng so với thành tích mở màn của chính Divorce Attorney Shin và với kỳ vọng của khán giả về danh xưng "bom tấn phá kỷ lục đài JTBC" thì 9,5% quả là một điều đáng tiếc. Trước đó khán giả còn có niềm tin phim sẽ khép lại với thành tích lên được tới con số 20%.



Tương tự Divorce Attorney Shin, Pandora: Phía Dưới Thiên Đường của đài tvN cũng được kỳ vọng sẽ là bom tấn bởi có sự góp mặt của ekip Penthouse lừng danh thế nhưng sau 10 tập phim lên sóng, rating cũng chỉ dừng lại ở mức 4%. Trong khi đó, bộ phim tình cảm mới của đài KBS 2TV - The Real Has Come đã vượt qua mốc 20% một lần nữa. Tập 6 của bộ phim mới với sự tham gia của Ahn Jae Hyun và Baek Jin Hee đã đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 20,1%, trở thành chương trình được xem nhiều nhất trong cả tuần này.

Pandora: Phía Dưới Thiên Đường

The Real Has Come

Cuối cùng, bom tấn đài SBS - Taxi Driver 2 tiếp tục duy trì phong độ, là tác phẩm xuất sắc nhất truyền hình Hàn thời điểm hiện tại. Theo Nielsen Korea, tập mới nhất của Taxi Driver 2 đạt rating trung bình toàn quốc là 18,3%, duy trì mức cao nhất mọi thời đại của chính tác phẩm này. Ở những diễn biến gần đây, phim ngày càng kịch tính hơn khi úp mở về cái kết bi kịch của nữ chính Go Eun (Pyo Ye Jin).

Nguồn ảnh: JTBC, SBS, Soompi