Nam chính đỉnh nhất phim Hàn hiện tại: Từng bị dè bỉu vì cưới "chị gái" Song Hye Kyo, dành cả đời để làm từ thiện

Ở bộ phim Kill Boksoon mới phát hành trên Netflix hồi cuối tháng 3 vừa qua, ngoài Jeon Do Yeon thì nam diễn viên Sol Kyung Gu cũng xuất sắc không kém phần. Trong phim, anh vào vai Cha Min Kyu, chủ tịch của tập đoàn sát thủ MK, người chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó là tình yêu dành cho Bok Soon. Với màn thể hiện quá đỉnh của mình, đặc biệt là việc thực hiện những pha hành động ấn tượng ở tuổi U60, Sol Kyung Gu khiến khán giả trầm trồ. Thế nhưng khi biết về sự nghiệp lẫy lừng của anh, khán giả chẳng mấy trầm trồ nữa bởi anh vốn đã là cái tên quá xuất sắc rồi.



Ảnh: Netflix

Sự nghiệp lẫy lừng, ẵm trọn loạt giải thưởng danh giá của Hàn Quốc

Sol Kyung Gu sinh năm 1967, từng theo học Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Hanyang. Ngay từ khi còn đi học, anh đã được làm đạo diễn cho một số vở kịch ở Liên hoan Sân khấu trẻ lần thứ nhất. Vào thời điểm đó, Sol Kyung Gu cũng đã lên kế hoạch thử sức với cuộc thi tuyển dụng nhân tài của đài KBS nhưng gặp một số trở ngại nên không thể tham gia.

Là sinh viên xuất sắc nên ngay cả khi đã tốt nghiệp, Sol Kyung Gu vẫn tiếp tục được giữ lại ở sân khấu Hanyang Theater Company, tuy nhiên anh không muốn sống mãi dưới cái bóng của trường mình. Anh quyết định rời Hanyang và bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới ở lĩnh vực phim ảnh. Từ năm 1988, song song với việc đóng kịch, Sol Kyung Gu bắt đầu tham gia các vai phụ trên sóng truyền hình. Vào giữa những năm 1990, anh bắt đầu lấn sân sang cả phim điện ảnh. Năm 1997, Sol Kyung Gu gặp Cha Seung Jae, giám đốc điều hành của Sidus FNH, nhà sản xuất của bộ phim Girls' Night Out. Cuộc gặp gỡ này đã khiến anh đổi đời khi một vai diễn nhỏ trong Girls' Night Out đã giúp anh ghi được ấn tượng đậm nét. Sau đó, anh ký hợp đồng quản lý với Sidus HQ và đạt được bước đột phá với các vai chính trong Rainbow Trout, Phantom: The Submarine và The Bird That Stops in the Air,..

Nguồn ảnh: Naver

Đầu năm 1999, Sol Kyung Gu được chọn vào vai chính bộ phim Peppermint Candy sau những lần casting thất bại. Nhờ bộ phim này, anh đã đã giành được 10 giải thưởng Nam diễn viên mới và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại hàng loạt giải thưởng danh giá bậc nhất Hàn Quốc như Chunsa, Rồng xanh, Daejong và Baeksang ,...

Từ sau vai chính để đời này, sự nghiệp của Sol Kyung Gu lên như diều gặp gió. Ba năm sau đó, anh tiếp tục được xướng tên ở giải thưởng Chuông Vàng và Rồng Xanh cho bộ phim Public Enemy. Khán giả và giới chuyên môn đánh giá rất cao năng lực của Sol Kyung Gu, nhất là trong việc anh có thể hóa thân trong mọi dạng vai.

Từ năm 2003, không chỉ dừng lại ở các giải thưởng nghệ thuật mà Sol Kyung Gu còn liên tiếp gặt hái những thành công về mặt thương mại. Bộ phim điện ảnh Silmido là phim Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử thu về 10 triệu lượt xem.Từ bộ phim này, Sol Kyung Gu được tung hô như một ông hoàng phòng vé, đánh đâu thắng đấy của điện ảnh Hàn.

Nguồn ảnh: Naver

Năm 2005, Sol Kyung Gu đóng vai chính trong phần tiếp theo của Another Public Enemy, bộ phim có doanh thu vượt xa phần gốc. Tiếp theo đó những bộ phim như Public Enemy Returns, Haeundae, The Tower, Cold Eyes,… cũng thành công về doanh thu phòng vé.

Năm 2012, sự nghiệp lẫy lừng của anh có dấu hiệu chững lại khi anh góp mặt trong bộ phim thảm họa Tower. Tuy nhiên chỉ một năm sau đó, anh liên tục đóng chính trong bộ bom tấn đình đám là Cold Eyes, The Spy: Undercover Operation và Hope. Ba bộ phim này thu về tổng cộng 1681 triệu lượt người xem vào năm 2013. Đặc biệt bộ phim Hope tạo được tiếng vang trên toàn châu Á, đến nay vẫn là tác phẩm xuất sắc nhất nhì màn ảnh Hàn khai thác đề tài ấu dâm.

Tình yêu không được đón nhận và cuộc hôn nhân hạnh phúc bất chấp dư luận

Sự nghiệp vẻ vang nhưng tình duyên của Sol Kyung Gu lại không thực sự thuận lợi. Anh từng có một cuộc hôn nhân với em gái của nam diễn viên Ahn Nae Sang vào năm 1996. Tuy nhiên, sau khi kết hôn cả hai không tìm được tiếng nói chung. Sau 4 năm ly thân, Sol Kyung Gu và vợ quyết định ly hôn vào năm 2006. Đáng nói hơn khi đúng vào năm đó, Sol Kyung Gu lại gặp Song Yoon Ah trong một dự án mang tên Lost in love. Cách đó 4 năm hai người từng hợp tác trong bộ phim đình đám Jail breakers. Chính vì thế, khi cặp đôi công khai chuyện hẹn hò, nhiều người cho rằng Song Yoon Ah chính là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Sol Kyung Gu.

Nguồn ảnh: Naver

Năm 2009, bất chấp dư luận, Song Yoon Ah và Sol Kyung Gu vẫn quyết định tổ chức đám cưới. Hôn lễ của Song Yoon Ah và Sol Kyung Gu nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và dư luận, cũng có sự góp mặt của nhiều siêu sao đình đám như Jung Woo Sung, Cha Tae Hyun, Kim Tae Hee, Choi Ji Woo, Kim Hee Sun và đặc biệt là người em gái thân thiết của Song Yoon Ah là Song Hye Kyo.

Sau khi kết hôn, Song Yoon Ah đã hạ sinh cho Sol Kyung Gu một cô con gái xinh đẹp. Tuy nhiên họ vẫn phải nhận lại nhận phải vô số lời mỉa mai, dè bỉu từ dư luận. Năm 2014, Song Yooh Ah đã phải nhờ cậy tới pháp luật, khởi kiện 57 cư dân mạng tội phỉ báng vì đã lan truyền tin đồn rằng Sol Kyung Gu ngoại tình với cô khi vẫn đang kết hôn với vợ cũ. Nhiều năm qua đi, những lời bè bỉu dường như càng khiến Song Yoon Ah và Sol Kyung Gu thêm trân trọng cuộc hôn nhân của mình.

Nguồn ảnh: Naver

Thường xuyên làm từ thiện

Ngoài bê bối tình cảm thì có thể khẳng định Sol Kyung Gu là người có nhân cách không thể chê điểm nào. Anh và vợ thường xuyên âm thầm làm từ thiện, những lần công khai đều khiến ai nấy bất ngờ bởi số tiền bỏ ra rất lớn. Anh từng thông qua Ủy ban UNICEF Hàn Quốc rằng quyên góp 100 triệu won cho các nạn nhân của thảm họa Sewol. Gần đây nhất, anh cũng góp 50 triệu won để giúp đỡ những nạn nhân của trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và tham gia vào chương trình Cứu trợ khẩn cấp cho trẻ em là nạn nhân của trận động đất này. Ngoài ra anh còn từng hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật cho Ha Jin, một người mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh sống cùng khó khăn. Đó chỉ là một trong số những lần anh công khai làm từ thiện. Được biết hai vợ chồng còn thường xuyên âm thầm bỏ tiền túi để giúp đỡ những người khó khăn, gặp nạn.

Nguồn ảnh: Naver

