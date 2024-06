Ngày 4/6, đoàn phim Mặc Vũ Vân Gian vui mừng thông báo tác phẩm đã đạt mức điểm nhiệt độ 10.000 trên trang phát sóng Youku chỉ sau 2 ngày và trở thành bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất năm 2024 của nền tảng này.

Bên cạnh đó, phim do Ngô Cẩn Ngôn đóng chính cũng chiếm được 17,7% thị phần view trên Vân Hợp, tăng nhanh so với con số 8,5% ngày đầu lên sóng. Đồng thời, chỉ sau 2 ngày, Mặc Vũ Vân Gian đã vượt xa so với thị phần 6,7% của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên. Ngoài ra, các chỉ số như Maoyan, Vlinkage, Dengta của phim cũng đang tăng chóng mặt.

Mặc Vũ Vân Gian của Ngô Cẩn Ngôn hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hiện tại.

Hình ảnh chiến thần của Vương Tinh Việt gây sốt.

Mặc Vũ Vân Gian là một thành công bất ngờ với khán giả, có thể coi là hắc mã của phim truyền hình 2024. Bởi trước khi chiếu, nữ chính Ngô Cẩn Ngôn đã có vài năm tiếng tăm tụt dốc. Ngô Cẩn Ngôn từng một đêm thành danh nhờ tác phẩm Diên Hi Công Lược (2018), nhưng sau đó, các tác phẩm do cô đóng chính thành tích bết bát. Ngô Cẩn Ngôn bị chê mắt thì đơ, ngũ quan trên gương mặt lại tán loạn. Cô còn bị đánh giá là nghệ sĩ hống hách, địa vị chưa vững đã giở thói ngôi sao.

Trước khi đóng Mặc Vũ Vân Gian, Ngô Cẩn Ngôn có tới gần 2 năm không đóng phim và bị cho là không có nhà sản xuất nào mời. Cuối cùng, cô được Vu Chính trao cơ hội cuối. Biên kịch họ Vu cũng đã có mấy tác phẩm danh tiếng bình thường, thậm chí gây tranh cãi vì ngược đãi động vật. Ngoài ra, Việc Ngô Cẩn Ngôn hơn nam chính Vương Tinh Việt tới 12 tuổi cũng là một trong những lý do khiến bộ phim gây lo lắng. Tuy nhiên, thành tích khởi đầu rất khả quan của tác phẩm đã giúp nhà sản xuất và dàn diễn viên tự hào.

Ngô Cẩn Ngôn có tác phẩm hot thứ hai trong sự nghiệp.

Cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn- Vương Tinh Việt kém nhau 12 tuổi nhưng vẫn khiến khán giả si mê.

Thậm chí, trên mạng xã hội Weibo, khán giả còn đánh giá Ngô Cẩn Ngôn đã tìm được mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Trong Mặc Vũ Vân Gian, cô được khen ngợi có diễn xuất dễ chịu, tinh tế hơn, đặc biệt là trong những cảnh khóc. Tạo hình trong phim cũng được khen ngợi hợp với nữ diễn viên nhất từ trước tới nay, có những phân cảnh, Ngô Cẩn Ngôn mỏng manh khiến khán giả muốn che chở.

Khán giả mê đắm bộ phim Mặc Vũ Vân Gian: - Phim đúng cuốn luôn á, cảm giác giống: Sự quyến rũ của người vợ phiên bản cổ trang, cũng bị chồng hại được nhà giàu nuôi quay lại báo thù. Mấy cái ăn miếng trả miếng đúng gu quốc dân luôn. - Cách nhau 1 con giáp mà chem bùng nổ. Đúng là tuổi tác với chemistry chưa bao giờ liên quan đến nhau. Chemistry nó là cái gì đó rất tâm linh. - Quá trời lẹ rồi mặc dù chưa vô tình tiết chính của phim nữa, thấy nhá hàng còn nhiều thú vị lắm. - Hôm qua chỉ xem mấy đoạn ngắn thôi đã thấy hợp gu rồi. Hôm nay bắt đầu xem. Chỉ vừa vào tập 1 cảm thấy rất tốt, phần hình ảnh âm thanh của phim cứ như phim chiếu rạp vậy đó. - Phim hay thì nên được nổi hơn nữa. Không gọi là xuất sắc nhưng so với thời đại tiên hiệp đã lên ngôi và đại trà như bây giờ thì đúng là hấp dẫn lắm nha, quan trọng là tình tiết vừa phải, chems và diễn xuất của cặp chính cứ phải là cuốn muốn xem mãi thôi. - Mà công nhận là nó cuốn thiệt nha, chỉ cần từ đây tới cuối phim nữ chính xử hết những người cần xử là tui đánh giá film này 10 điểm không có nhưng. - Đúng là từng sang TVB học hỏi có khác, kịch bản của Vu Chính khá nhanh gọn ít lê thê mà đánh vào tâm lý người xem, hồi xưa copy TVB nhiều nhưng giờ cũng có chất riêng hơn rồi.

