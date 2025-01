Bộ phim cổ trang The Queen Who Crowns của đài tvN đã lên sóng tập 2 vào tối ngày 7/1 vừa qua và tiếp tục chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình. Rating tập 2 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với con số 5,9%, tăng 113% so với tập 1. Con số này thậm chí còn cao hơn so với tập 2 của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (cũng là phim đầu tuần của đài tvN lập kỷ lục rating trong năm 2024), hứa hẹn về sự bùng nổ mạnh mẽ trong những tập tiếp theo.

Nếu tập 1, spotlight thuộc về nữ chính Cha Joo Young với màn lột xác xuất sắc nhất sự nghiệp thì sang đến tập 2, người khiến khán giả giả choáng ngợp lại là nam chính Lee Hyun Wook. Trong phim anh vào vai vua Lee Bang Won, là vị vua thứ ba của Joseon, từng cùng vợ là Won Kyung nỗ lực vượt qua những cuộc đảo chính để gây dựng cơ đồ cho riêng mình. Trong vai một nhà vua, Lee Hyun Wook xuất hiện với dáng vẻ đầy mạnh mẽ, từ dáng đi đến mọi cử chỉ đều vô cùng đạo mạo, nhất là ánh mắt cứ như nhìn thấu được mọi thứ.

Sau tập 2, hàng loạt những trang tin lớn của Hàn đăng tải những bài viết khen ngợi diễn xuất của sao nam họ Lee, nhất là lối diễn xuất bằng mắt của anh. Khoảnh khắc gương mặt vua Lee Bang Won dần trở nên méo mó khi biết vợ mình âm thầm đưa ra những chỉ thị liên quan đến chính trị, điều vốn không thuộc phận sự của chốn hậu cung, đã khiến khán giả choáng ngợp. Điều này cũng báo hiệu sự đổ vỡ của cặp vợ chồng quyền lực này.

Thêm vào đó, Lee Hyun Wook cũng để lại ấn tượng sâu sắc bởi lối diễn xuất quá đa dạng. Ngoài những phân cảnh thể hiện dáng vẻ đạo mạo của một nhà vua thì những tình tiết truyền tải cảm xúc phức tạp của nhân vật với giọng nói điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại như đang run rẩy cũng được anh thể hiện cực ấn tượng. Khán giả sau khi xem xong 2 tập phim đầu tiên thì đã dành cơn mưa lời khen cho Lee Hyun Wook. Thậm chí mới đầu năm mà nhiều người đã chọn được chủ nhân chiếc cúp Daesang cho những giải thưởng phim ảnh cuối năm.

Bình luận của khán giả: - Tôi tự hỏi ánh mắt biết nói là gì cho đến khi xem Lee Hyun Wook diễn thì tôi biết đáp án rồi. - Daesang, Daesang, Daesang!!! Không cần nói nhiều. - Giờ mới tháng 1 mà tui đã chọn được nam chính xuất sắc nhất 2025 rồi. - Lee Hyun Wook đã ở đâu suốt bao nhiêu năm qua, anh ấy phải bùng nổ hơn mới đúng chứ.

Về nội dung The Queen Who Crowns của Lee Hyun Wook, đây là bộ phim dựa trên cuộc đời của Hoàng hậu Wongyeong, vợ của Taejong Lee Bang Won, vị vua thứ ba của triều đại Joseon. Với vai trò then chốt, cô đã hỗ trợ chồng mình, Lee Bang Won, trở thành vua thứ ba trong triều đại và cùng anh xây dựng nền tảng quyền lực cho hoàng tộc. Tuy nhiên, cô phải đối mặt với không ít gian truân khi phi tần Yeongsil liên tục có những âm mưu hãm hại, đe dọa đến vị trí của cô trong hậu cung.