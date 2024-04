Bom tấn 18+ kiếm 270 tỷ trong ngày đầu ra mắt, xô đổ kỷ lục doanh thu tồn tại suốt 6 năm

Theo Variety, Civil War - bom tấn mới nhất đến từ hãng phim độc lập nổi tiếng A24 - mới đây chính thức ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ và lập tức vươn lên thay thế ngôi đầu phòng vé của Godzilla x Kong: The New Empire. Cụ thể, dự án kiếm 10,7 triệu USD (khoảng 270 tỷ đồng) trong ngày đầu tiên, phá kỷ lục doanh thu mở màn của A24 do siêu phẩm kinh dị Hereditary giữ suốt 6 năm qua.

Bom tấn Civil War phá kỷ lục doanh thu ngày của đầu hãng A24.

Theo các chuyên gia phòng vé, Civil War dự kiến thu về khoảng 26 triệu USD sau tuần đầu phát hành tại thị trường Bắc Mỹ. Sau khi ra rạp, phim cũng nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, đạt điểm "tươi" 83% trên tranh Rotten Tomatoes. Đa phần ý kiến khen ngợi khâu hình ảnh và âm nhạc trong phim. Tác phẩm có nhiều phân đoạn hành động và kinh dị được xây dựng tốt. Bối cảnh được thiết kế độc đáo, như một làn gió mới mẻ so với các bom tấn Hollywood khác. Nội dung kịch bản cũng được đánh giá có chiều sâu với câu chuyện đấu tranh giai cấp, chính trị được lồng ghép khéo léo.



Civil War lấy bối cảnh giả tưởng khi nước Mỹ rơi vào một cuộc nội chiến thảm khốc khi nhiều tổ chức chính trị nổi dậy chống lại tổng thống. Câu chuyện theo chân nhóm phóng viên tự do Lee Smith (Kirsten Dunst), Joel (Wagner Moura) và Jessi (Cailee Spaeny) khi họ vào khu chiến sự ở thành phố New York để đưa tin. Từ đó, 3 người trực tiếp chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh.

Diễn xuất của dàn sao chính cũng nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình. Đặc biệt, màn thể hiện của nữ chính Kirsten Dunst được đánh giá là nổi bật nhất. Ngôi sao từng nhận đề cử Oscar diễn tả tâm lý của một phóng viên chiến trường trong bối cảnh tàn khốc của cuộc chiến phi lý tại quê hương mình. Vai diễn của cô cũng được xem như một lời tri ân, tán thưởng tới những nhà báo trực tiếp tại những vùng chiến sự căng thẳng trên thế giới.

Một số bình luận của khán giả về Civil War: - Phim của Alex Garland thì không chê được. - A24 luôn độc và hay, hầu như phim nào cũng có giá trị xem lại. - Phim toàn dùng mấy góc nhìn và khung hình đúng chất phóng sự thật. Đã mắt luôn. - Mới xem xong, trailer thấy bình thường nhưng xem phim ấn tượng ngoài kỳ vọng. - Nếu xem với tâm thế chờ đợi những sự đấu tranh giai cấp, chuyện chính trị và bắn nhau tung quả toé theo style Nhà trắng thất thủ thì tốt nhất bạn nên xem xét lại kì vọng của mình. Civil War khai thác những nhà báo hoạt động trực tiếp trên chiến trường. Phim không thể hiện quan điểm chính trị mà thay vào đó đánh mạnh vào sự tàn khốc cũng như hậu quả của cuộc chiến giả tưởng ấy.