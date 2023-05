BoA, TeaYang, Hyo, aespa... xác nhận tham gia Seen Festival Hội An tháng 6 này

Những ngày vừa qua, cộng đồng K-pop fans tại Việt Nam sục sôi bởi thông tin dàn Idol đình đám sẽ đổ bộ Hội An vào tháng 6 này.



Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc - 2023 Seen Festival tại Hội An do Vision Siam và Hoiana Resort & Golf đồng tổ chức sẽ diễn ra trong 2 đêm 17 - 18/6/2023 với khoảng 10.000 vé cho mỗi đêm. Dàn sao đổ bộ lần này được đánh giá là chưa từng có với sự góp mặt của 8 ngôi sao cùng ban nhạc Hàn Quốc và 1 boyband hàng đầu xứ sở chùa Vàng.

Đêm nhạc đầu tiên diễn ra ngày 17/6/2023 (thứ Bảy) với sự xuất hiện của BoA, Teayang (Big Bang), Kim Woo Seok và DJ hàng đầu Hàn Quốc - Raiden.

Đêm nhạc thứ hai diễn ra vào ngày 18/6/2023 (Chủ nhật) với sự tham gia của Hyo (SNSD), nhóm nhạc KARD, Kihyun (Monsta X), nhóm nhạc thế hệ mới đang được yêu thích nhất nhì Hàn Quốc hiện nay - aespa và nhóm nhạc hàng đầu Thái Lan - TRINITY_TNT.

Đây là lần thứ hai Seen Festival được tổ chức. Lần đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 1 năm nay tại Kuala Lumpur, Malaysia với sự góp mặt của dàn sao K-pop như ALICE, KARD, NCT Dream, WayV, Dolla đã diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng, hơn 10.000 vé đã bán hết trong vòng 5 ngày kể từ khi mở bán trực tuyến.

Tiếp nối thành công từ chương trình trước cùng mong muốn tạo cho người hâm mộ cơ hội đến gần hơn với thần tượng và thưởng thức những màn trình diễn mang tầm cỡ quốc tế, 2023 Seen Festival tại Hội An được đầu tư mạnh mẽ hơn từ dàn nghệ sỹ cho đến sân khấu, âm thanh và ánh sáng.

Đại diện của Vision Siam - đơn vị tổ chức lễ hội chia sẻ: "Seen Festival được tổ chức nhằm mang đến những đêm nhạc hoành tráng cho người hâm mộ K-pop tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác. Đây sẽ là một chuỗi các chương trình được đầu tư mạnh mẽ về âm thanh, ánh sáng, sân khấu và quy tụ những ngôi sao hàng đầu châu Á, đặc biệt là dàn Idol K-pop đình đám. Không chỉ là dịp để người hâm mộ được đến gần hơn với thần tượng, 2023 Seen Festival tại Hội An lần này còn là cơ hội để họ thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao mang tầm cỡ quốc tế, tạo nên cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa người hâm mộ các nước. Chúng tôi tin rằng, với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Việt Nam, Seen Festival sẽ tiếp tục được diễn ra thường niên tại Việt Nam".

Bên cạnh đó, Seen Festival lần này còn được tổ chức tại Hoiana Resort & Golf, một trong những khu quần thể nghỉ dưỡng, giải trí và golf sang trọng bậc nhất Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm không thể nào quên.

Sơ đồ các hạng vé

Đại diện Ban tổ chức cũng đã xác nhận, vé tham dự gồm 4 hạng: Hạng C (1,8 triệu); Hạng B (2,4 triệu); Hạng A (2,8 triệu); Hạng VIP (5,5 triệu). Đặc biệt, fandom và trẻ em được giảm tới 10% giá vé.

Vé tham dự 2023 Seen Festival tại Hội An được bán trên các nền tảng TicketBOX (hạng A và B); www.thaiticketmajor.com (hạng VIP và C).