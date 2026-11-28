Người đàn ông bỏ xe máy trên cầu Cà Ty rồi nhảy xuống sông, tự bơi sang bờ bên kia nằm nghỉ, khiến người thân và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trước khi bất ngờ xuất hiện an toàn tại hiện trường.

Tối 27/11/2026, sau khi phát hiện một xe máy để lại trên cầu Cà Ty (phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng), người dân nghi ngờ chủ phương tiện đã nhảy xuống sông nên trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang chuẩn bị triển khai tìm kiếm dưới nước, người đàn ông này bất ngờ xuất hiện an toàn tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện một xe máy mang biển kiểm soát 86B1-485.xx bỏ lại trên cầu Cà Ty trong tình trạng không có người xung quanh nên nghi ngờ có người nhảy xuống sông. Ít phút sau, người thân của chủ phương tiện có mặt tại hiện trường, cho biết người này đang có chuyện buồn trong gia đình và nghi ngờ đã nhảy xuống sông.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại khu vực cầu Cà Ty để xác minh vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Thuận nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh và ghi nhận thông tin từ người thân cùng những người biết sự việc. Đồng thời, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng) được huy động khẩn trương đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Thời điểm này, trời tối, mực nước sông Cà Ty dâng cao, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi lực lượng chức năng vừa hạ thủy ca nô xuống sông và cán bộ, chiến sĩ lặn chuẩn bị triển khai nhiệm vụ thì người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ xuất hiện tại hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hạ thủy ca nô, chuẩn bị triển khai đội hình lặn tìm kiếm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua xác minh, người này là anh T.V.H. (sinh năm 1997, quê tỉnh Ninh Bình). Theo trình bày của anh H., do buồn chuyện gia đình nên anh đã đến khu vực cầu Cà Ty và nhảy xuống sông. Sau khi rơi xuống nước, anh bơi vào bờ bên kia rồi lên bờ nằm nghỉ; đến khi thấy phía bờ đối diện tập trung đông người, anh quay lại xem mới biết lực lượng chức năng và người dân đang tổ chức tìm kiếm mình.

Sự việc khiến lực lượng chức năng và người dân có mặt tại hiện trường không khỏi bất ngờ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi anh H. vẫn an toàn; lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng kịp thời dừng phương án tìm kiếm dưới nước.

Người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ xuất hiện an toàn tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và tuyệt đối không có hành động tiêu cực khi gặp khúc mắc trong cuộc sống, gia đình. Khi phát sinh mâu thuẫn, áp lực hoặc khủng hoảng tâm lý, mỗi người nên chủ động chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc tìm đến sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức chuyên môn để được tư vấn, giúp đỡ kịp thời. Các gia đình cần quan tâm, lắng nghe, sớm nhận diện những biểu hiện bất thường về tâm lý của người thân để kịp thời động viên, hỗ trợ phù hợp.

Đặc biệt, khi phát hiện người có dấu hiệu muốn nhảy cầu hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm đến tính mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an qua số điện thoại khẩn cấp 113 hoặc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114 để được ứng cứu kịp thời; không tự ý tiếp cận, cứu người khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn nhằm tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.