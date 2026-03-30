Bỏ qua iPhone 17, đây là những lý do khiến iPhone 18 mới là siêu phẩm đáng xuống tiền nhất

Giới công nghệ đang xôn xao trước thông tin Apple có thể sẽ phá vỡ truyền thống bằng việc tách riêng lịch trình ra mắt của thế hệ iPhone 18. Cụ thể, trong khi các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến chào sân vào mùa thu năm 2026, thì phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn lại được lùi sang mùa xuân năm 2027. Sự điều chỉnh này đang biến phiên bản tiêu chuẩn trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người dùng cơ bản, đặc biệt là khi hàng loạt rò rỉ về cấu hình đang cho thấy đây là một bản nâng cấp vô cùng mạnh mẽ.

Về mặt thiết kế và hiển thị, những ai đang kỳ vọng vào một sự lột xác ngoạn mục có thể sẽ phải chờ đợi thêm. Các nguồn tin rò rỉ uy tín gần đây đều chỉ ra rằng Apple vẫn sẽ tận dụng lại ngôn ngữ thiết kế khuôn mẫu của thế hệ tiền nhiệm cho dòng máy mới này. Điều đó đồng nghĩa với việc diện tích của khu vực Dynamic Island sẽ không được thu nhỏ như những lời đồn đoán trước đó. Màn hình của máy nhiều khả năng cũng chỉ nhận được những tinh chỉnh nhỏ về độ sáng hoặc màu sắc thay vì một cuộc cách mạng về công nghệ nền.

Tuy nhiên, sự bù đắp lại nằm trọn vẹn ở sức mạnh xử lý bên trong khi Apple dự kiến sẽ chơi lớn với việc trang bị dung lượng RAM lên tới 12GB cho phiên bản tiêu chuẩn. Đây là một cú nhảy vọt thực sự nếu so với mức 8GB hiện tại trên dòng máy cũ, giúp thiết bị đứng ngang hàng với các mẫu Pro cao cấp về khả năng đa nhiệm. Động lực chính cho sự hào phóng này chính là để dọn đường cho hàng loạt tính năng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới mà hãng sẽ tích hợp sâu vào hệ điều hành iOS 27. Song hành cùng dung lượng RAM khủng là bộ vi xử lý A20 hoàn toàn mới được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất . Con chip này được kỳ vọng sẽ đẩy tốc độ xử lý nhanh hơn 15% trong khi lại tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng giảm tới 30%, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng pin cực kỳ ấn tượng.

Những thay đổi về mặt trải nghiệm người dùng cũng được Apple chăm chút kỹ lưỡng thông qua việc thiết kế lại phím điều khiển camera. Hãng đang nghiên cứu loại bỏ cơ chế cảm ứng vuốt và phản hồi xúc giác hiện tại để chuyển sang công nghệ cảm ứng áp lực nhấn. Thay đổi này nhằm mục đích đơn giản hóa thiết kế tổng thể và giải quyết triệt để tình trạng người dùng vô tình chạm nhầm làm thay đổi thông số khi đang chụp ảnh. Thêm vào đó, một bước ngoặt lớn về kết nối cũng sẽ xuất hiện khi thiết bị này được trang bị modem 5G C2 do chính Apple tự nghiên cứu và phát triển để thay thế hoàn toàn linh kiện từ Qualcomm. Nước đi tự chủ này không chỉ giúp tăng cường sự ổn định của kết nối mạng mà còn góp phần quan trọng vào việc tiết kiệm điện năng cho hệ thống.

Tất cả những phần cứng mạnh mẽ đó sẽ là bệ phóng hoàn hảo cho kỷ nguyên AI thực sự bùng nổ trên iOS 27 cùng trợ lý ảo Siri. Các rò rỉ cho thấy Siri sẽ được lột xác với một ứng dụng độc lập, sở hữu khả năng ghi nhớ ngữ cảnh từ các cuộc trò chuyện cũ và xử lý các tác vụ phức tạp xuyên suốt nhiều ứng dụng khác nhau một cách mượt mà.

Mặc dù có thể ra mắt muộn hơn vào mùa xuân năm 2027 cùng với iPhone Air 2 hoặc 18 Plus, nhưng nếu Apple vẫn giữ nguyên mức giá bán khởi điểm trong bối cảnh lạm phát linh kiện, thì đây chắc chắn là một món hời công nghệ. Dù không có một diện mạo hoàn toàn mới, sự lột xác từ bên trong cấu hình và phần mềm vẫn đủ sức biến chiếc điện thoại này thành bản nâng cấp đáng giá nhất trong những năm trở lại đây.