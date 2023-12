Bộ phim vừa ra mắt vài tiếng đã gây sốt MXH, một mỹ nam bất ngờ "sống lại" còn có cảnh khoả thân quá sốc

Sweet Home 2 chính là một trong số những tựa phim được mong chờ nhất giai đoạn cuối năm 2023 bởi sức ảnh hưởng quá lớn của phần 1. Chiều ngày 1/12, bộ phim đã chính thức phát hành trọn bộ trên nền tảng Netflix. Và quả nhiên không hổ danh là tựa phim đang được săn đón nhất nhì hiện tại, ngay khi vừa ra mắt được vài tiếng, phim đã gây ra cơn sốt mạnh mẽ trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Thời điểm hiện tại, topic được thảo luận nhiều nhất xoay quanh Sweet Home 2 là sự trở lại của Lee Do Hyun. Anh vốn dĩ là thứ chính của phần 1 nhưng nhân vật của anh được cho là đã chết ở hồi kết, sau cuộc chiến sinh tồn tàn khốc.

Xuyên suốt quá trình quảng bá phần 2, không có bất cứ hình ảnh nào cho thấy Lee Do Hyun sẽ trở lại. Khán giả chỉ dám mong chờ cùng lắm là Lee Do Hyun sẽ hiện hữu thông qua đôi ba cảnh hồi tưởng của các nhân vật khác. Ai ngờ Eun Hyuk của Lee Do Hyun lại bất ngờ tái sinh, trở lại với hình hài một con người hoàn toàn bình thường chứ không phải là quái vật.

Lee Do Hyun chính thức trở lại với Sweet Home

Khán giả thực sự quá sốc trước khi sự tái sinh ngoạn mục của nhân vật Eun Hyuk, càng sốc hơn khi ở phân cảnh này, Lee Do Hyun hoàn toàn... không mặc đồ. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Lee Do Hyun thực hiện một cảnh phim táo bạo như vậy.

Được biết đây cũng là phân cảnh báo hiệu cho việc Sweet home sẽ có phần 3 và nhân vật Eun Hyuk sẽ có màn trở lại chính thức ở phần phim sắp tới. Điều này càng khiến màn tái xuất ngắn ngủi của Lee Do Hyun ở phần 2 trở nên hot hơn bao giờ hết.

Khán giả quá sốc trước sự trở lại này

Nguồn ảnh: Netflix