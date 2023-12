Bộ phim vừa chiếu liền được khen ''thú vị quá mức'', nam chính gây sốc khi tăng 14kg vẫn cực điển trai

Like Flowers In Sand (Như Hoa Trên Cát) là bộ phim truyền hình mới ra mắt trên kênh ENA và phát hành song song trên nền tảng Netflix. Tập 1 lên sóng vào tối 20/1 vừa qua ghi nhận mức rating 1,5%, bằng với rating hiện tại của đối thủ đến từ đài MBC - A Good Day To Be A Dog. 1,5% tuy không phải một con số cao nhưng với phim giữa tuần lại lên sóng trên đài cáp kém tiếng thì đây thực sự là một thành tích đáng khen ngợi.

Hiện tại, tập 1 của Like Flowers In Sand đang nhận về khá nhiều phản ứng tích từ khán giả. Tập phim này giới thiệu cho người xem bối cảnh, nhân vật chính của câu chuyện một cách hiệu quả mà không khiến họ choáng ngợp bởi quá nhiều nhân vật. Câu chuyện diễn ra với tốc độ vừa phải, mang đến cái nhìn toàn diện về cuộc đời của nam chính Baek Doo (Jang Dong Yoon) - một vận động viên ssireum (một môn vật được xếp vào hàng quốc võ của Hàn Quốc). Anh ta từng có những hoài bão, ước mơ và hiện quyết tâm nếu không giành được chức vô địch ssireum thì sẽ từ giã môn thể thao này. Và quả nhiên ngay tập 1, Baek Doo đã để bị thua ở trận đấu quyết định khiến anh bắt đầu trăn trở về tương lai của mình.

Khán giả khen ngợi bối cảnh nông thôn rất đẹp mắt, chân thực ở tập 1. Đặc biệt việc phim đả động đến bộ môn thể thao truyền thông cũng mang đến một góc nhìn rất mới cho khán giả, giúp người xem được hòa mình vào nền văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc. Truyền thông Hàn nhận định tập 1 của bộ phim đã đạt được sự cân bằng, mang lại trải nghiệm hấp dẫn với các yếu tố giải trí cho khán giả.

Bình luận của khán giả trên Mydramalist: - Tập đầu tiên hay đấy! Không có gì quá ngoạn mục nhưng nó thực sự thú vị quá mức luôn. Đặc biệt là bối cảnh, góc quay rất ấn tượng. - Jang Dong Yoon xuất sắc quá, mặc dù anh ấy có hai bộ phim truyền hình đang lên sóng nhưng không hề bị trùng lặp về hình ảnh. - Tập 1 ghi lại cuộc sống nông thôn tuyệt đẹp ở Hàn Quốc. Mỗi khung hình và bối cảnh đều mê hoặc. Tôi thích cách họ kết hợp các môn thể thao truyền thống vào bộ phim. - Tập 1 mang lại cho tôi cảm giác như có điều gì đó thú vị đang diễn ra.

Đặc biệt sau khi xem xong tập 1, khán giả còn dành sự chú ý rất lớn tới nam chính Jang Dong Yoon. Bởi lẽ đây là bộ phim thứ 7 trong năm nay của mỹ nam họ Jang, đáng nói hơn khi cả 7 dự án, anh đều đóng vai trò nam chính hoặc thứ chính. Một năm làm việc cần mẫn, chăm chỉ nhưng Jang Dong Yoon vẫn thể hiện rất ấn tượng trong mỗi dự án, không để hình ảnh của bản thân bị trùng lặp.

Chỉ riêng trong tác phẩm lần này, Jang Dong Yoon đã mang tới một màn lột xác ngoạn mục khi tăng tới 14kg để nhập vai võ sĩ. Lần đầu tiên khán giả được thấy "mỹ nam đẹp hoàn hảo" xuất hiện trong dáng vẻ có phần mũm mĩm, đã thế anh còn thường xuyên phải cởi áo "khoe body" trong những phân cảnh đấu võ. Và bất ngờ hơn khi dù có tăng cân, cơ thể có phần dư mỡ nhưng gương mặt của Jang Dong Yoon không hề bị ảnh hưởng, vẫn rất nhỏ gọn và không có góc chết.

Nguồn ảnh: ENA