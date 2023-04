Bộ phim gây tranh cãi nhất màn ảnh Hàn hiện nay: Người khen kẻ chê kịch bản nhưng đều đồng lòng ngán ngẩm nữ chính

Pandora: Beneath the Paradise (Pandora: Phía Dưới Thiên Đường) từng là bộ phim được kỳ vọng sẽ làm nên cơn sốt tương tự Penthouse khi cũng đến từ biên kịch Kim Soon Ok lại quy tụ dàn diễn viên với những người quen mặt từ Penthouse. Đặc biệt sự trở lại của chị đẹp Lee Ji Ah khiến dự án của đài tvN được chú ý hơn bao giờ hết. Được mong chờ, kỳ vọng nên phim cũng lên sóng với thành tích tương đối khả quan với rating 4,9% cho tập 1 và tăng lên 5,7% ở tập 2. Tuy nhiên từ tập 3 trở đi, rating phim liên tục giảm, có thời điểm tụt xuống mức 2,8% và chưa từng trở lại được với thành tích của tập 1.



Dàn diễn viên cực uy tính của Pandora: Beneath the Paradise (Ảnh: tvN)

Đến thời điểm hiện tại Pandora: Beneath the Paradise trở thành tựa phim gây ra không ít tranh cãi về mặt kịch bản. Người khen, kẻ chê, có những người còn cảm thấy mất kiên nhẫn với cách kể chuyện của biên kịch. Nội dung phim kể về Hong Tae Ra (Lee Ji Ah), người phụ nữ bị xáo trộn cuộc sống khi cô lấy lại trí nhớ và đối mặt với quá khứ đau khổ của mình. Từ người vợ, người mẹ hiền lành, cô buộc phải thay đổi, mạnh mẽ hơn để kiểm soát được cuộc sống, bảo vệ gia đình và vươn lên trở thành Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Tương tự với Penthouse, Pandora cũng gây ra hai luồng ý kiến. Người cho rằng phim rất hấp dẫn, đầy rẫy drama quá lôi cuốn. Cũng có người lại than phiền rằng phim sở hữu cốt truyện thú vị nhưng cách triển khai quá kém, những tình tiết phi lý, đậm chất "cố đấm ăn xôi", rất giống với Penthouse. Đặc biệt mối quan hệ giữa hai nữ chính là Tae Ra và Hae Soo cũng bị chê là quá buồn tẻ và nhàm chán, không hề xuất sắc như tình bạn của cặp chị đẹp Penthouse - Shim Su Ryeon và Oh Yoon Hee.

(Ảnh: tvN)

Dù là khen hay chê kịch bản thì phần đông khán giả cũng có chung một quan điểm là sự ngán ngẩm dành cho nữ chính Lee Ji Ah. Không chê bai diễn xuất hay nhân vật, thứ khiến khán giả thất vọng là việc Lee Ji Ah đang lặp lại chính mình ở Penthouse. Từ tạo hình đến diễn xuất và cả câu chuyện báo thù của Hong Tae Ra đều gợi nhắc tới bà cả Shim Su Ryeon. Đã thế Tae Ra còn có phần nhàm chán hơn vai diễn ở Penthouse. Nhân vật này có lẽ sẽ là một ẩn số thú vị hơn với khán giả nếu nó do một nữ diễn viên khác đảm nhận.

Bình luận của khán giả: - Chuyển cảnh rườm rà và diễn xuất quá lố, cốt truyện thú vị nhưng thực hiện kém, tất cả những diễn viên hàng đầu đều không thể cứu được bộ phim này. Bỏ phim sớm. - Khi Tae Ra đám cưới, tôi nhớ ngay đến Penthouse, cô ấy đóng cùng một vai với tác phẩm trước, và loveline với người khác thì y như với Logan Lee. - Diễn biến mọi thứ rất nhanh và diễn xuất thái quá. Tôi cực kỳ thất vọng với bộ phim này khi mà tất cả các diễn viên nổi tiếng lại nhận vai. Đừng lãng phí thời gian của bạn. - Tôi phải nói rằng tôi khá hoang mang khi bộ phim này đã không được khen ngợi cho đến nay. Vâng, có một số điểm yếu nhưng nhìn chung chúng không làm giảm đi tính chất của một bộ phim truyền hình hấp dẫn và mang tính giải trí cao. Như mọi khi, Lee Ji Ah vô cùng lộng lẫy, vẻ thanh lịch ở cô ấy khiến tôi vô cùng hài lòng.

(Ảnh: tvN)

Tổng hợp