Trang 163 đưa tin cơn sốt của bộ phim hoạt hình Zootopia 2 (Phi vụ động trời 2) đang khiến cả Trung Quốc chao đảo. Các trang truyền thông liên tục cập nhật những kỷ lục về doanh thu của bộ phim, thậm chí tác phẩm từ Hollywood còn đánh bại chính "con cưng" Na Tra: Ma đồng náo hải ngay trên sân nhà.

Cụ thể, phim ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 26/11, chiếm khoảng 70% tổng số suất chiếu và khoảng 90% tổng doanh thu phòng vé. Vào ngày thứ Bảy 29/11, Zootopia 2 đạt doanh thu hơn 115 triệu USD, phá kỷ lục phim Hollywood có doanh thu ngày cao nhất tại Trung Quốc trước đó của Avengers: Endgame là 107 triệu USD. Đồng thời, phần 2 của Zootopia cũng phá kỷ lục phim có doanh thu ngày lớn nhất mọi thời đại của Na Tra 2: Ma đồng náo hải là 112 triệu USD.

Bên cạnh đó, Zootopia 2 cũng chỉ mất 6 ngày để đạt doanh thu hơn 2 tỷ NDT, vượt qua Avengers: Endgame để trở thành phim nhập khẩu có doanh thu cao nhất ở thị trường Trung Quốc. Theo trang thống kê Maoyan , phim Zootopia 2 dự kiến có tổng doanh thu 4,2 tỷ NDT, song nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, tác phẩm đang được dự đoán vượt mốc 5 tỷ NDT. Chỉ sau 6 ngày, phim đã lọt vào top 3 phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử Trung Quốc, đứng sau 2 phần phim Na Tra .

Có tới hơn 50 triệu người đi xem phim hoạt hình Zootopia 2 chỉ trong 6 ngày ra mắt.

163 đánh giá Zootopia 2 không giống các bộ phim hoạt hình nhập khẩu trước đó. Phim thành công thu hút khán giả Trung Quốc ở mọi độ tuổi với các nhân vật có tạo hình bối cảnh độc đáo và câu chuyện có chiều sâu.

Bộ phim không chỉ mang lại sự hài hước thú vị với thế giới động vật mới mẻ dễ thương, còn khiến người xem khám phá sâu sắc về quá trình trưởng thành của các nhân vật. Phim thành công xây dựng hình tượng cô thỏ Judy dũng cảm và chú cáo Nick khôn ngoan, thể hiện tinh thần đồng đội của họ khi đối mặt với các thử thách. Đồng thời, mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng là chủ đề khiến khán giả thích thú bàn tán. Những yếu tố này thực sự khiến người xem xúc động, thôi thúc họ suy ngẫm về cuộc sống trong khi thưởng thức sự hài hước và tiếng cười.

Một khán giả trẻ đã hào hứng viết sau khi xem phim: "Bộ phim này không chỉ mang tính giải trí, nó khiến tôi suy nghĩ về những thử thách và lựa chọn trong cuộc sống".

Tuy nhiên, thành công của Zootopia 2 cũng khiến giới làm phim Trung Quốc đau đầu. Trước khi phim ra mắt, thị trường điện ảnh Trung Quốc đang ở trong giai đoạn khó khăn, "khán giả không bỏ tiền xem phim, doanh thu ế ẩm, thị trường giá lạnh", 163 bình luận. Nguồn tin cũng thống kê trong cả năm 2025, ngoại trừ dịp Tết Nguyên đán, không có dự án phim điện ảnh nào của Trung Quốc đạt doanh thu hơn 700 triệu NDT. Tuy nhiên, Zootopia 2 lại dễ dàng đạt một tỷ NDT chỉ trong 3 ngày.

Zootopia 2 thành công vang dội khiến các nhà sản xuất nhận ra không phải thị trường phim ảnh lạnh giá mà khán giả từ chối xem phim Trung Quốc. Khi có một tác phẩm phù hợp với thị hiếu công chúng, người xem vẫn nhiệt tình tới rạp thưởng thức.

Zootopia 2 khiến khán giả ở mọi độ tuổi đều thích thú, trong khi các phim điện ảnh xứ Trung sản xuất bị chê dở, đề tài kén người xem.

Một chuyên gia điện ảnh bình luận: "Không phải ngành điện ảnh Trung Quốc đang chết, mà là những vị đạo diễn tự phụ, không chịu cúi mình".

Trong bài đăng phân tích việc các nhà làm phim Trung Quốc xa rời công chúng, phục vụ những mục đích khác như giành giải thưởng, hoặc những bộ phim "nhiệm vụ" với nội dung không phù hợp với đa số người xem. Nghệ thuật điện ảnh hiện tại trở nên trừu tượng, khán giả bị "tẩy não" bằng những bài đăng truyền thông, định hướng cảm nhận, trong khi đó thực tế chất lượng phim và diễn xuất ngày càng thụt lùi.

"Sự ủng hộ và yêu mến của khán giả là động lực để các nhà làm phim không ngừng khám phá những tác phẩm sáng tạo và sâu sắc hơn. Các nhà làm phim cần nắm bắt xu hướng thị trường đồng thời chú ý đến sự quan tâm nhân văn và giá trị xã hội, tạo ra những tác phẩm kinh điển đáng nhớ", trang 163 bình luận.