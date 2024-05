Sohu đưa tin bộ phim Vi ám chi hỏa (tạm dịch: Ánh lửa mờ tối) kết thúc với rating trung bình 1,12%, thấp thứ hai trong số các tác phẩm được phát sóng trên đài Trung ương Trung Quốc CCTV8. Không những vậy, phim còn gây tranh cãi vì nội dung coi thường phụ nữ, lấy việc hành hạ phụ nữ làm chiêu trò câu kéo khán giả.

Vi ám chi hỏa kể về cuộc đời của Nam Nhã (Đồng Dao đóng), người phụ nữ đẹp nhất vùng. Nam Nhã quyến rũ tới mức bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát cô, mọi người phụ nữ đều coi cô là kẻ đe dọa tới hôn nhân, hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ưu nhã, bình thản mà Nam Nhã thể hiện, cô có một cuộc đời đầy đau khổ khi bị con của mẹ kế cưỡng hiếp, bị chồng bạo hành, con gái bị suy thận bẩm sinh.

Truyền thông đánh giá phim có nhiều cảnh bạo hành nữ chính nhằm thỏa mãn dục vọng kiểm soát phụ nữ của đàn ông.

Trong những tập đầu phim có cảnh Nam Nhã muốn bỏ trốn nhưng không thành, bị chồng lập bẫy đổ cho cô tội ngoại tình. Nam Nhã bị những người phụ nữ trong thôn xử tội công khai, xé rách quần áo, chửi bới cô giữa chốn đông người. Phân cảnh này nữ diễn viên Đồng Dao đã chấp nhận bị lột sạch áo, chịu sự soi mói của hàng chục đôi mắt, giống như con thú bị lột hết lớp da, co mình trên nền đất.



Tuy nhiên, sự hy sinh của Đồng Dao lại không được khán giả đánh giá cao. Truyền thông Trung Quốc cho rằng phim đang lợi dụng những cảnh khoe thân của nữ diễn viên để lôi khéo khán giả.

Ngoài ra, phim còn có những cảnh thể hiện nỗi khát khao thầm kín của cậu trai trẻ Châu Lạc (Trương Tân Thành) đối với người phụ nữ đã có chồng. Sohu đánh giá những cảnh quay này khá dung tục, không tạo cảm giác về mối tình cấm kỵ mà làm người xem cảm thấy khó chịu. Nam chính Châu Lạc chứng kiến toàn bộ quá trình Nam Nhã bị xâm phạm tình dục, nhưng sau đó anh nhớ lại những cảnh này để tượng tượng ra cảnh thân mật của mình cùng đàn chị. Trương Tân Thành kém Đồng Dao 10 tuổi, việc cả hai đóng cảnh tình cảm cũng không nhận được sự yêu thích của người xem.

Chuyện tình chị em của Đồng Dao và Trươn Tân Thành không thu hút khán giả.

Bên cạnh đó, bộ phim Vi ám chi hỏa còn bị nghi ngờ đạo nhái nội dung của tác phẩm kinh điển nước Ý Malèna do Monica Bellucci đóng chính. Phim cũng kể về một người phụ nữ tuyệt đẹp, chịu sự bất công của xã hội khi chồng đi chiến đấu. Những người phụ nữ trong làng cũng coi cô như cái gai trong mắt chỉ vì cánh đàn ông đều si mê nữ chính.



Vi ám chi hỏa chuyển thể từ tiểu thuyết Tiểu Nam Phong của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Tác phẩm này cũng bị nhà văn Tổ Chiêm đệ đơn vì đạo nhái tiểu thuyết Vượt qua thời gian để ôm em của mình. Cửu Nguyệt Hi cũng là một nhà văn gây tranh cãi khi các tác phẩm của cô thường bị tố vay mượn ý tưởng từ những tác phẩm khác. Do đó, Vi ám chi hỏa không nhận được sự yêu thích của khán giả.