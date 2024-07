LHP châu Á Đà Nẵng 2024: Mai của Trấn Thành thắng Phim Việt Nam hay nhất, Lật Mặt 7 giành 2 giải quan trọng

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2 đã chính thức khép lại với buổi lễ bế mạc tối 6/7. Sự kiện diễn ra hoành tráng với sự tham gia của rất nhiều nhân vật tầm cỡ của điện ảnh Việt và quốc tế. Giống năm ngoái, chương trình vẫn được chia thành 2 hạng mục chính trao cho Phim Châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi. Tổng cộng có 63 dự án tham gia tranh giải, trong đó nhiều tác phẩm đạt lợi nhuận cao như Mai, Lật Mặt 7, Quỷ Cẩu... hoặc đoạt các giải quốc tế trước đó như Cu Li Không Bao Giờ Khóc, Bên Trong Vỏ Kén Vàng.

Kết quả cuối cùng, ở hạng mục phim trong nước, Mai của Trấn Thành dẫn đầu với 3 giải thưởng, trong đó có hạng mục Phim Việt Nam hay nhất. Tác phẩm phá kỷ lục phòng vé nội địa với doanh thu 520 tỷ (chưa tính doanh thu quốc tế). Dự án cũng giúp Trấn Thành vượt qua Lý Hải (Lật Mặt 7: Một Điều Ước) và Vũ Ngọc Đãng để chiến thắng tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Mai cũng mang về cho Phương Anh Đào giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc.

Trần Thành tiếp tục càn quét giải thưởng tại LHP châu Á Đà Nẵng.

Trên sân khấu, đạo diễn Trấn Thành cho biết các diễn viên chính của dự án vì bận lịch riêng nên không thể trực tiếp đến dự. Anh chia sẻ ban đầu chỉ hy vọng ekip sẽ chiến thắng ở hạng mục nữ chính cho Phương Anh Đào. Đạo diễn cũng gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đoàn phim, dàn diễn viên đã cùng tạo nên dự án thành công lần này. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Trấn Thành thắng giải Phim Việt Nam hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP châu Á Đà Nẵng.

Trấn Thành phát biểu khi nhận giải Phim Việt Nam hay nhất.

Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải cũng là tác phẩm thắng lớn trong đêm bế mạc với 2 giải quan trọng. Ngay từ đầu chương trình, dàn diễn viên đã lên sân khấu nhận giải đặc biệt NETPAC Phim được yêu thích nhất. Sau đó, ekip tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Dàn diễn viên hay nhất - một giải mới của liên hoan năm nay. Trong khi đó, giải Nam diễn viên xuất sắc được trao cho Thái Hòa với màn thể hiện trong Con Nhót Mót Chồng. Khác với năm ngoái, hạng mục Phim Việt Nam năm nay không trao giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Đoàn phim Lật Mặt 7: Một Điều Ước bỏ túi 2 giải.

Thái Hòa đoạt giải phim hay nhất.

Ở Phim châu Á xuất sắc, Cu Li Không Bao Giờ Khóc của đạo diễn Phạm Ngọc Lân vượt qua nhiều tác phẩm quốc tế để thắng giải Phim hay nhất. Trong khi đó, Bên Trong Vỏ Kén Vàng - một dự án khác của Việt Nam - giúp mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho nhà làm phim Phạm Thiên Ân.



Đoàn phim Cu Li Không Bao Giờ Khóc đoạt giải Phim châu Á hay nhất.

Bộ phim Nhật Bản The Girl Named An là tác phẩm đáng chú ý nhất ở hạng mục Phim châu Á với 2 giải Giải đặc biệt của ban giám khảo và Nữ chính xuất sắc nhất (Yuumi Kawai). Bộ phim Trung Quốc All Ears đoạt giải Kịch bản hay nhất tại liên hoan năm nay.

Kết quả Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024 Phim Việt Nam dự thi Phim hay nhất: Mai

Giải đặc biệt của ban giám khảo: Nam diễn viên xuất sắc: Thái Hòa (Con Nhót Mót Chồng)

Nữ diễn viên xuất sắc: Phương Anh Đào (Mai) Dàn diễn viên hay nhất: Lật Mặt 7: Một Điều Ước Đạo diễn xuất sắc: Trấn Thành (Mai)

NETPAC Phim được yêu thích nhất: Lật Mặt 7: Một Điều Ước

Phim châu Á dự thi Phim hay nhất: Cu Li Không Bao Giờ Khóc

Kịch bản xuất sắc: All Ears

Nam diễn viên xuất sắc: Kang Ren Wu (Fly Me To The Moon) Nữ diễn viên xuất sắc: Yuumi Kawai (A Girl Namd An) Đạo diễn xuất sắc: Phạm Thiên Ân (Bên Trong Vỏ Kén Vàng)







