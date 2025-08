Bố mẹ ngủ say, con 2 tuổi tự mở cửa đi ra đường giữa đêm, diễn biến sau đó khiến nhiều người thót tim

Mới đây, nhiều người ngỡ ngàng khi xem đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cháu bé đi lang thang trên đường lúc nửa đêm. Sự việc được một nam tài xế phát hiện kịp thời khi đang lái xe trên đường.

Theo đoạn clip, khi đang di chuyển trên đoạn đường tối, vắng người, nam tài xế bất ngờ nhìn thấy cháu bé khoảng 2 tuổi đang đi lững thững một mình. Người này lập tức cho xe dừng lại, sau đó chạy xuống xem xét tình hình, hỗ trợ cháu bé.

Đoạn video khiến người xem thót tim, tò mò không rõ vì sao cháu bé lại đi ra đường vào khoảng thời gian đó? Đồng thời không biết cái kết của sự việc ra sao?

Được biết, nam tài xế trong clip là anh Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1992, quê ở Bình Định, nay sáp nhập vào tỉnh Gia Lai). Theo anh Trường, sự việc trên đã xảy ra từ 4 năm trước. Tuy nhiên gần đây, video một lần nữa lan truyền lại trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của mọi người.

Anh Trường đang di chuyển trên đường vắng thì phát hiện có một cháu bé đứng bên đường.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Trường cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18/5/2021 tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ. Thời điểm này, anh Trường đang trên đường đi làm về thì gặp cháu bé. Trước tình huống bất ngờ, người đàn ông khá hoảng hốt. Nhưng sau vài phút đánh giá tình hình, nam tài xế quyết định xuống xe để giúp đỡ cháu bé.

Sợ đứa trẻ gặp người lạ sẽ hoảng hốt và cũng đề phòng việc mình có thể bị hiểu nhầm là kẻ xấu nên anh Trường không vội bế bé lên. Thay vào đó, anh vừa trấn an, bảo cháu đứng yên ở lề đường, vừa hô lớn tìm thêm người hỗ trợ. Vì đêm khuya, nhà ai cũng cửa đóng then cài nên sau 10 phút không gọi được ai, anh Trường bế cháu bé đi gõ cửa từng nhà. May mắn đã có một người hàng xóm ra mở cửa và hỗ trợ anh Trường đưa cháu bé về nhà ở cách hiện trường khoảng 60m.

Lúc anh Trường tới, mẹ cháu bé mở cửa ra và nhận con. Người phụ nữ kể, hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say quên đóng cửa. Nửa đêm con gái 2 tuổi dậy đi chơi một mình mà không ai hay biết. Mẹ của bé gái rất mừng rỡ khi thấy con về nhà an toàn, liên tục cảm ơn.

Trong nhiều năm làm lái xe, anh Trường đã nhiều lần giúp đỡ các em bé đi lạc tìm đường về nhà. Tuy nhiên, anh luôn giữ quy tắc phải tỉnh táo đánh giá, phân tích tình hình cẩn thận trước khi giúp đỡ người khác để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đoạn đường nơi xảy ra sự việc cách nhà anh Trường khoảng 7km, khá quen thuộc, an ninh tốt, xe ô tô có camera hành trình nên anh mạnh dạn xuống giúp đỡ. Đứa trẻ trong clip cũng trạc tuổi con anh Trường, trước tình huống cháu bé có thể gặp nguy hiểm, anh không thể làm ngơ.

Câu chuyện anh Trường chia sẻ khiến nhiều người ấm lòng: “Cháu bé may mắn quá, cảm ơn anh tài xế tốt bụng. Đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả các bậc phụ huynh, nhà có con nhỏ cần hết sức cẩn trọng, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra”.

