Theo Nghị định mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập và đổi tên 1 đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Chính phủ ban hành Nghị định số 279/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7).

Nghị định quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; quản lý Nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc; quản lý Nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: VGP)

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 16 đơn vị gồm:

Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Phổ thông; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Vụ Học sinh, sinh viên; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Quản lý chất lượng; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Báo Giáo dục và Thời đại; Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục.

Trong đó, Báo Giáo dục và Thời đại cùng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục là các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của bộ. Còn các đơn vị còn lại là các tổ chức hành chính thuộc bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

Tư lệnh ngành Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo quy định của pháp luật, trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng.

Nghị định nêu rõ, Tạp chí Giáo dục và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục có hiệu lực thi hành (thời hạn hoàn thành trước ngày 1/8).

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chuyển Tạp chí Giáo dục về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Đồng thời đổi tên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thành Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục.

Như vậy, với Nghị định mới được Chính phủ ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định mới của Chính phủ cũng quy định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.