Nữ diễn viên xinh như Hoa hậu tan tành sự nghiệp vì file ghi âm, học vấn cũng bị đào lại: Có thật "xịn sò"?

Sau scandal, học vấn của nữ diễn viên xinh như Hoa hậu bị đặt dấu hỏi.

Những ngày qua, Quách Vũ Hân trở thành tâm điểm tranh cãi của làng giải trí Trung Quốc sau khi hàng loạt đoạn ghi âm được lan truyền trên mạng xã hội. Trong các đoạn ghi âm này, nữ diễn viên bị cho là có những phát ngôn gây sốc như chê bai đồng nghiệp, tự đánh giá bản thân vượt trội hơn nhiều nghệ sĩ khác, đồng thời bày tỏ thái độ xem thường dòng phim ngắn dù chính mình nổi tiếng nhờ lĩnh vực này.

Sau khi vụ việc bùng nổ, hình ảnh của Quách Vũ Hân lao dốc, nhiều dự án và hợp đồng quảng cáo bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, quá trình học tập và xuất thân của nữ diễn viên cũng bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại, làm dấy lên một cuộc tranh luận mới về tấm bằng từng được xem là lợi thế của cô trong nghề.

Quách Vũ Hân

Đây là sự cố đáng tiếc vì Quách Vũ Hân từng phải rất nỗ lực mới có được vị thế như hiện tại.

Nhập nhằng học vấn?

Từ trước đến nay, Quách Vũ Hân luôn tự hào tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương (Central Academy of Drama) - một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật danh tiếng hàng đầu Trung Quốc. Chính xuất thân từ ngôi trường này từng được xem là "tấm vé bảo chứng" cho năng lực diễn xuất của nữ diễn viên, giúp cô nhiều lần được truyền thông giới thiệu là diễn viên được đào tạo bài bản.

Tuy nhiên, sau khi loạt scandal nổ ra, trình độ học vấn của Quách Vũ Hân bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Theo QQ, nhiều người trước đây mặc định rằng nữ diễn viên xuất thân từ hệ đào tạo diễn viên chính quy của Học viện Hý kịch Trung ương. Song khi tìm hiểu kỹ hơn, không ít cư dân mạng phát hiện Quách Vũ Hân theo học chuyên ngành Giáo dục kịch thay vì khoa Biểu diễn điện ảnh - truyền hình vốn đào tạo diễn viên chuyên nghiệp.

QQ phân tích, hai chuyên ngành này có định hướng hoàn toàn khác nhau. Trong khi ngành Giáo dục kịch tập trung vào lý luận, phương pháp giảng dạy và đào tạo giáo viên sân khấu, thì khoa Biểu diễn chú trọng rèn luyện kỹ năng diễn xuất thực tế trên sân khấu và trước ống kính.

Vì vậy, việc Quách Vũ Hân nhiều lần nhấn mạnh bản thân là diễn viên "đào tạo chính quy" để thể hiện sự vượt trội so với đồng nghiệp đã làm dấy lên thêm nhiều tranh cãi.

Từ một scandal cá nhân, câu chuyện của Quách Vũ Hân đã vượt ra ngoài phạm vi những phát ngôn gây tranh cãi.

Điều này cũng giống như một hiện tượng khá phổ biến trong môi trường công sở: có người sở hữu tấm bằng của một trường danh tiếng nhưng chuyên ngành lại không thực sự phù hợp với công việc đang làm, song vẫn luôn lấy xuất thân từ trường danh tiếng để khẳng định năng lực chuyên môn của bản thân, trong khi xem nhẹ kinh nghiệm thực tế và mức độ phù hợp với vị trí công việc.

Trong ngành phim truyền hình truyền thống, việc được đào tạo bài bản, sở hữu các mối quan hệ trong nghề và nguồn lực từ giới làm phim từ lâu được xem là nền tảng quan trọng để một diễn viên khẳng định vị thế. Thậm chí, xuất thân từ những trường nghệ thuật danh tiếng gần như trở thành tiêu chí để đánh giá một diễn viên có "chính quy" hay không.

Tuy nhiên, bằng cấp từ trường danh tiếng hay danh xưng "đào tạo chính quy" vốn chỉ là tấm vé giúp bước chân vào nghề, chứ không phải "giấy thông hành" để mặc nhiên cho rằng mình vượt trội hơn đồng nghiệp.

Từ một scandal cá nhân, câu chuyện của Quách Vũ Hân đã vượt ra ngoài phạm vi những phát ngôn gây tranh cãi. Nó cũng làm dấy lên cuộc thảo luận về cách đánh giá năng lực trong ngành giải trí, nơi bằng cấp và xuất thân có thể mở ra cơ hội ban đầu, nhưng năng lực thực tế và cách ứng xử mới là yếu tố quyết định một nghệ sĩ có thể đi đường dài hay không.

Theo QQ