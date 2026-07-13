Trước giờ chốt nguyện vọng 14/7, thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang được đăng ký xét tuyển ra sao?

Các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học như bình thường.

Theo quy định, thí sinh chỉ còn 1 ngày nữa, đến 17 giờ ngày 14/7, để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng. Trong bối cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ điểm thi cao bất thường tại Tuyên Quang, dư luận có nhiều ý kiến băn khoăn: Kế hoạch xét tuyển đại học chung của Bộ GD&ĐT có thay đổi để "chờ" kết quả điều tra gian lận thi cử ở Tuyên Quang?

Thí sinh không vi phạm vẫn được đăng ký, xét tuyển bình thường

Theo Bộ GD&ĐT, kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 vẫn được triển khai theo đúng tiến độ đã công bố. Trao đổi với VOV, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), khẳng định mọi thí sinh không vi phạm Quy chế thi, đáp ứng các điều kiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của các cơ sở đào tạo đều được đăng ký, tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng như bình thường, kể cả các thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Điều này đồng nghĩa, trước thời điểm hệ thống tuyển sinh đóng, những thí sinh chưa bị xác định vi phạm vẫn cần thực hiện đầy đủ việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng để bảo đảm quyền lợi xét tuyển của mình.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa kết luận bất kỳ thí sinh nào tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm Quy chế thi.

Khởi tố 19 bị can

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, cơ quan chức năng xác định, riêng môn toán có tới 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi. Đây là điểm "bất thường trong công tác coi thi" và đang xử lý.

Trước đó, tại họp báo ngày 9/7, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó có ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng được phân công làm trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, với chức trách được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ điểm thi. Tuy nhiên, bị can đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị cho thí sinh chép bài môn toán không đúng quy chế.

Theo chỉ đạo của bị can Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh làm bài môn toán. Theo đại tá Tuấn, qua xác minh bước đầu, động cơ của bị can Nguyễn Hà Duy là "vì thành tích".