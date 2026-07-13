Từ năm 2028, Việt Nam chính thức dạy thêm 1 ngoại ngữ mới: 1 trường ĐH đã "đi tắt đón đầu" đào tạo từ 15 năm trước

Theo lộ trình của Bộ GD&ĐT, tiếng Khmer - ngôn ngữ chính thức của Campuchia - sẽ được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông từ năm 2028 tại các cơ sở đủ điều kiện. Tuy nhiên, Việt Nam đã có một trường ĐH đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Khmer từ năm 2011 và đến nay vẫn là đơn vị duy nhất trên cả

Cùng với việc triển khai tiếng Anh là ngoại ngữ bắt buộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng lộ trình mở rộng dạy học nhiều ngoại ngữ khác trong hệ thống giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và tăng cường hợp tác quốc tế.

Nội dung này nằm trong Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-TTg. Theo đó, mục tiêu chung là nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của người học để đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp, tiếp cận tri thức, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế; đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Theo lộ trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, tiếng Lào dự kiến được đưa vào giảng dạy từ năm 2026, ngôn ngữ quốc gia của Campuchia được dạy từ năm 2028, trong khi tiếng Thái Lan và tiếng Indonesia dự kiến triển khai từ năm 2030.

Như vậy, bên cạnh 7 ngoại ngữ đang được giảng dạy trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, việc bổ sung thêm các ngôn ngữ của khu vực ASEAN được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu hợp tác, giao lưu ngày càng lớn giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Theo đó, Tiếng Khmer hiện là ngôn ngữ chính thức của Campuchia với khoảng 16 triệu người sử dụng, chủ yếu tại Campuchia, cùng các cộng đồng ở Việt Nam và Thái Lan. Việc thành thạo tiếng Khmer được đánh giá mang lại nhiều lợi thế trong hợp tác kinh tế, thương mại, nông nghiệp, du lịch và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ.

Trên thực tế, dù đến năm 2028 tiếng Khmer mới dự kiến được đưa vào hệ thống giáo dục phổ thông, Việt Nam có 1 trường ĐH đã đào tạo chính quy ngoại ngữ này từ cách đây 15 năm. Đó là Trường Đại học Trà Vinh, trường đại học công lập đào tạo đa ngành, nơi ngành Ngôn ngữ Khmer trực thuộc Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Đây là đơn vị đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất trên cả nước đào tạo chính quy chuyên ngành Ngôn ngữ Khmer. Đồng thời, Trường Đại học Trà Vinh cũng được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Ngành Ngôn ngữ Khmer được trường tuyển sinh từ năm 2011. Trong hơn một thập kỷ qua, chương trình đào tạo không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào Khmer tại khu vực mà còn đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, biên - phiên dịch và hợp tác quốc tế. Đối với những người yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Đông Nam Á, đây cũng là ngành học mang tính đặc thù, tạo cơ hội nghiên cứu chuyên sâu về tiếng Khmer cũng như văn hóa Campuchia.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân, nhu cầu về đội ngũ nhân lực thành thạo tiếng Khmer được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Việc tiếng Khmer được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông từ năm 2028 được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nguồn học sinh có nền tảng ngoại ngữ sớm, đồng thời mở rộng cơ hội đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập khu vực.