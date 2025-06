Thí sinh thừa nhận chụp đề thi tốt nghiệp gửi ra ngoài nhờ giải

Tiến tới thi tốt nghiệp trên máy tính

Kết thúc buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, kỳ thi năm nay được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, rút gọn buổi thi, môn thi. Liên quan vấn đề chấm thi sau sáp nhập tỉnh thành, sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình chấm. Sau các buổi thi, hội đồng phải tổng hợp tình hình để xử lý ngay vấn đề bất thường nếu có. Ví dụ, ở đâu đó điểm thấp nhiều quá, điểm cao nhiều quá cũng phải đặt vấn đề. Kể cả chấm trắc nghiệm cũng phải xem xét có hiện tượng lỗi máy, thí sinh tô mờ hay không. Theo ông Thưởng, theo lộ trình, năm nay Bộ sẽ cố gắng ban hành đề án thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Dự kiến năm 2027 sẽ thí điểm tổ chức. Tuy nhiên, sẽ chuẩn bị kỹ các điều kiện, tạo ra sự chuyển trạng thái một cách nhịp nhàng với dạy học thường xuyên.

Thí sinh thừa nhận dùng camera chụp đề gửi ra ngoài

Phóng viên đặt câu hỏi liên quan nghi vấn lọt đề thi toán và văn. Cụ thể, thông tin phát tán trên mạng cho rằng có một ứng dụng đã giải đề thi toán năm nay khi buổi thi đang diễn ra.

Thiếu tướng Trần Đình Chung

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến an ninh, an toàn kỳ thi, ngay sau khi có thông tin từ Bộ GD&ĐT, đơn vị đã chủ trì phối hợp xác minh được 3 đối tượng liên quan sử dụng thiết bị công nghệ ở hai hội đồng thi.

"Thí sinh dùng điện thoại chụp một phần câu hỏi của đề thi chuyển qua ứng dụng AI để giải đề", Thiếu tướng Trần Đình Chung nói.

Ở Lâm Đồng, thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao đó là dùng camera gắn vào tay áo chụp và gửi đề ra ngoài nhờ người khác giải hộ. Cơ quan Công an đã xác định và thí sinh đã thừa nhận sai phạm.

"Chúng tôi sẽ cũng cố hồ sơ, tài liệu làm rõ hơn về sự việc. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả sẽ có biện pháp xử lý với các trường hợp này. Tuy nhiên, sự việc kể trên xảy ra trong nhóm đối tượng rất nhỏ, không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.

Theo Thiếu tướng, trong tương lai, để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi cần có giải pháp ứng dụng công nghệ cao hơn để ngăn ngừa việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ gian lận thi nhưng điều quan trọng nhất là tuyên truyền, giáo dục ý thức con người.

Có nên sửa bảng quy đổi điểm tiếng Anh?

Trước câu hỏi của phóng viên về việc năm nay xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp như thế nào và được sử dụng trong năm nay ra sao? GS Nguyễn Ngọc Hà- Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin, đây là năm đầu tiên xây dựng dựa trên ngân hàng đề thi. Tuy nhiên, năm nay đề thi khác các năm trước vì học sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đề năm nay không được xây dựng ngân hàng đề thi và thư viện đề thi. Thậm chí, thư viện đề thi chỉ mang tính chất tham khảo. Năm nay, đề thi xây dựng dựa trên các chuyên gia. Cũng theo GS Hà, trong khi làm đề thì ma trận đề thi sinh ra một cách ngẫu nhiên và điều này trước mắt đảm bảo tính khách quan xây dựng câu hỏi đề thi. Như vậy, không thể đoán biết nội dung quan trọng sẽ có trong đề hay không. Đây là cách để học sinh học thật, tiến tới thi thật, không phải học ứng phó và đoán được đề.

Trước câu hỏi của PV báo Dân trí: Nếu như Bộ GD&ĐT xác định độ khó đề thi tiếng Anh khi nhiều nhà giáo, học sinh cho rằng, đề thi tiếng Anh năm nay có thể khó tương đương với đề thi IELTS thì các trường đại học xét tuyển chứng chỉ này có nên thay đổi bảng quy đổi không?

GS Nguyễn Anh Dũng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) trả lời, đánh giá đề Tiếng Anh khó như đề thi IELTS là đánh giá ban đầu, khi có kết quả tuyển sinh mới có thể đánh giá được một cách toàn diện được. Ngày 16/7 công bố điểm thi cho thí sinh, khi đó dựa trên kết quả làm bài thi của các em mới có thể trả lời chính xác đề năm nay có tương đương về độ khó như đề thi IELTS hay không.

Liên quan đến độ khó, quy đổi điểm, ông Nguyễn Anh Dũng cho hay, việc tuyển sinh đại học sẽ thực hiện Quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định, hướng dẫn của trường đại học.

Công tác tuyển sinh sẽ áp dụng theo Quy chế tuyển sinh. Các cơ sở đào tạo sẽ phải công khai phương án tuyển sinh, từ phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho đến chỉ tiêu.

Toán, Tiếng Anh khó: Bộ Giáo dục ghi nhận

Sau khi Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cung cấp thông tin chung về kỳ thi, cuộc họp chuyển sang phần hỏi đáp.

PV đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề, đề thi các môn gồm Toán, tiếng Anh, Sinh học năm nay rất khó, liệu điều đó có đi ngược chủ trương tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT một cách nhẹ nhàng cũng như hạn chế dạy thêm, học thêm. Các vấn đề nghi vấn lộ đề thi môn Toán cũng được nêu ra.

Liên quan đến đề thi, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) nói rằng, đề thi năm nay có nhiều điểm mới, theo hướng đánh giá năng lực học sinh. Cấu trúc, định dạng đề thi năm nay thay đổi hoàn toàn so với năm trước, đặc biệt là nhóm môn như ngoại ngữ.

Theo ông Hà, cho rằng đề khó liên quan đến 2 nguyên nhân. Thứ nhất là do một số tính chất mới của đề thi khiến thí sinh bỡ ngỡ.

Thứ hai, trước khi Hội đồng đề thi làm việc, Ban chỉ đạo thi đã trao đổi, chỉ đạo với quan điểm, đây là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình mới, việc thay đổi trạng thái đề thi không quá đột ngột, trong đó có độ khó.

Để thực hiện điều này, năm 2024 Bộ GD&ĐT đã ban hành cấu trúc, định dạng đề thi và công bố đề tham khảo. Đề tham khảo được công bố để học sinh làm quen với cấu trúc, định dạng mới cũng như được xem xét các đề thi đánh giá năng lực thể hiện thế nào.

Trước khi Hội đồng bắt tay làm đề thi năm nay, Bộ GD&ĐT cũng đã tổ chức đợt thử nghiệm diện rộng ở cả 3 miền trên toàn quốc. Việc thực nghiệm nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của học sinh để nhằm điều chỉnh độ khó đề thi. Khi hội đồng đề thi làm việc, vấn đề phổ điểm cũng đã được tổ làm đề trao đổi kỹ lưỡng.

Ông Hà khẳng định, đề thi yêu cầu bám sát đề tham khảo đã công bố. Độ khó cũng được thử nghiệm đối với học sinh.

"Sau khi kết thúc kỳ thi, vẫn có một số ý kiến cho rằng, đề thi môn như Toán, Tiếng Anh có độ khó, thậm chí khác đề tham khảo đã công bố. Việc này chúng tôi ghi nhận và xem xét, đến công tác chấm thi có kết quả sẽ rõ hơn", ông Hà nói.

Về nghi vấn lộ đề thi, ông Huỳnh Văn Chương khẳng định, trước kỳ thi, Ban chỉ đạo thi quốc gia đã lưu ý vấn đề sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi, tập huấn cán bộ coi thi thực hiện nghiêm quy chế, tăng cường phương án phòng chống gian lận thi.

Sau khi kết thúc bài thi môn Toán là 16h ngày 26/6, không có thông tin lọt đề nhưng đến đêm đó, mạng internet lại xuất hiện thông tin. Ban chỉ đạo tiếp nhận thông tin và trao đổi với Bộ Công an để truy tìm nguồn gốc, xử lý theo đúng quy định.

Giám sát các khâu chấm thi

Theo GS Huỳnh Văn Chương, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nghiệp tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2025. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở tất cả các Hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này để tăng cường tính nghiêm minh của công tác chấm thi. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để bảm đảm cho việc công bố kết quả thi vào hồi 08h00 ngày 16/7 tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi. Triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế (Chậm nhất ngày 18/7). Trong đó, tập trung rà soát kỹ thông tin dữ liệu đăng ký thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận

Theo báo cáo của các địa phương, công tác coi thi của Kỳ thi tại tất cả các Điểm thi diễn ra theo đúng kế hoạch. Số liệu thống kê theo báo cáo của các địa phương và các đoàn thanh tra, kiểm tra cho thấy trong cả Kỳ thi có 41 thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi; không ghi nhận cán bộ nào vi phạm Quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Đề thi đáp ứng đầy đủ 3 mục đích của Kỳ thi

Theo GS Huỳnh Văn Chương, để đáp ứng đầy đủ 3 mục đích của Kỳ thi , đề thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã có nhiều sự điều chỉnh, theo đó: Đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, đề thi được tích hợp nhiều câu hỏi mang tính thực tế, đề thi được tích hợp nhiều kiến thức liên môn.

Đề thi bảo đảm có sự phân hóa phù hợp để có thể sử dụng xét công nhận tốt nghiệp THPT đồng thời cung cấp dữ liệu tin cậy về năng lực của thí sinh cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, một số thông tin do báo chí cung cấp cho Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đã được xử lý kịp thời. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đã chủ động phối hợp và cung cấp thông tin để các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy tìm nguồn gốc, động cơ, xác minh, xử lý nghiêm. Kết quả xử lý sẽ được thông báo sau.

GS Huỳnh Văn Chương: 16/7 công bố điểm

Mở đầu họp báo, GS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin khái quát về kì thi tốt nghiệp THPT 2025.

Theo GS Chương, đây là kì thi đầu tiên cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và vẫn đảm bảo công tác thi cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển đại học.

GS Huỳnh Văn Chương

Kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến cho đối tượng thí sinh đang học lớp 12 năm học 2024-2025, 100% thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, thuận lợi, bảo đảm cơ sở dữ liệu thi chính xác, góp phần quan trọng để tổ chức Kỳ thi khách quan, công bằng.

GS Chương cũng thông tin thêm, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra cho 850 người đến từ 63 Sở GD&ĐT và 119 cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong cả nước và công chức của các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT.

Về công tác ra đề và in sao, vận chuyển, giao nhận, bảo quản và sử dụng đề thi đúng quy định bảo đảm bảo mật, an toàn

Hội đồng ra đề thi thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch, ra đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Theo đó, Hội đồng ra đề thi đã xây dựng đồng thời 02 bộ đề thi, 01 bộ đề thi theo Chương trình GDPT 2006 và 01 bộ đề thi theo Chương trình GDPT 2018.

Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Các địa phương đều có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong các ngày thi; bảo đảm không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi là: 1.165.289. Số lượng thí sinh dự thi nhiều hơn năm 2024 là gần 100 nghìn thí sinh.

Tổng số Điểm thi: 2.494; tổng số phòng thi: 49.849. Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Cũng theo GS Chương, ngày mai các hội đồng thi triển khai công tác chấm thi. Các địa phương thực hiện chấm thi theo đúng quy định.

Dự kiến, 8h ngày 16/7 công bố điểm thi cho thí sinh.

17H: Bắt đầu họp báo

Đúng 17 giờ, Bộ GD&ĐT bắt đầu buổi họp báo cung cấp thông tin về Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng Mở đầu buổi họp báo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, kỳ thi năm nay là năm đầu tiên thi theo chương trình GDPT 2018 đồng thời diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh dự thi đông, tăng lên gần 100 nghìn em. Tình hình sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi phức tạp, khó khăn cho kỳ thi. Hai khâu khó nhất trong kỳ thi đó là ra đề thi và tổ chức thi trên toàn quốc. Kỳ thi lớn, diễn ra nhanh, thành phần tham gia đông, không tránh khỏi "việc này, việc kia". "Thời điểm này, điểm cao hay điểm thấp, thí sinh đã hoàn thành kỳ thi. Bất cứ kết quả thi như thế nào, trước mắt vẫn có nhiều cánh cửa đại học, cao đẳng chờ đợi các em thí sinh", ông Thưởng nói.

Sáng 27/6, thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã dự thi bài thi tự chọn. Hai môn lựa chọn nằm trong các môn học ở THPT, gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Đây cũng là lần đầu kỳ thi tốt nghiệp có 9 môn thi cùng một buổi. Tất cả theo hình thức trắc nghiệm với ba dạng câu hỏi: chọn nhiều phương án, trả lời đúng/sai, trả lời ngắn.

Còn thí sinh thi theo chương trình cũ (2006) làm bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 1.155.577 thí sinh đăng ký dự buổi thi các môn tự chọn/bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tuy nhiên, số thí sinh đến dự thi buổi thi này là 1.147.269, đạt 99,28%. Như vậy, đã có 8.308 thí sinh bỏ thi buổi này, trong đó có 4.459 thí sinh theo học chương trình GDPT 2018.

Bộ GD&ĐT cho biết, trong buổi thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sáng 27/6, cả nước có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã có 20 thí sinh bị đình chỉ.

Các thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chiều nay 27/6, các thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 dự thi môn cuối cùng - Ngoại ngữ.

Năm nay, cả nước có gần 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi, huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng. Do kỳ thi theo cả chương trình cũ và mới, các địa phương chú trọng khâu tập huấn cán bộ coi thi bởi một số quy định đối với hai nhóm khác nhau.

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ chuyển đề tới các địa phương qua đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Theo Bộ GD&ĐT, sẽ có cuộc họp báo thông tin và giải đáp những vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp năm nay.