Bộ GD-ĐT khẩn trương xác minh vụ ông Thích Chân Quang "chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa"

Bộ GD-ĐT vào cuộc xác minh

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) trưa ngày 13/8 cho biết Bộ GD-ĐT đã giao nhiệm vụ cho Cục này tổng hợp thông tin và tham mưu cho lãnh đạo Bộ việc xử lý vụ việc liên quan tới bằng tốt nghiệp THPT của ông Vương Tấn Việt (hay còn gọi là Thích Chân Quang) không được lưu trong hồ sơ của Sở GD-ĐT TP.HCM, báo Thanh Niên đưa tin.

Nguồn trên dẫn lời vị lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng cho biết: "Cục đang lắng nghe từ các bên liên quan, hiện vẫn trong quá trình tiếp nhận thông tin. Sau đó sẽ có báo cáo lên lãnh đạo Bộ GD-ĐT. Việc này đang được tiến hành rất khẩn trương".

Tờ Sức khỏe & Đời sống cũng đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thì được thông tin rằng các thông tin xác minh chủ yếu sẽ do Vụ Giáo dục Đại học là đầu mối tập hợp, do sự việc xuất phát từ văn bằng tiến sĩ do Trường ĐH Luật Hà Nội cấp cho ông Vương Tấn Việt.

Hồi tháng 6, Bộ GD-ĐT cũng từng ra văn bản hỏa tốc, yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội báo cáo việc Thượng tọa Thích Chân Quang (tức ông Vương Tấn Việt) hoàn thành chương trình và nhận bằng tiến sĩ chỉ trong 2 năm.

Trước đó, ngày 13/8, Sở GD&ĐT TPHCM có văn bản báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt gây xôn xao dư luận.

Sở GD&ĐT TPHCM đã phối hợp đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc THPT và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6/6/1989 và xác định: Ông Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở.

Ông Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang). Ảnh: VTC News

Hai trường Đại học lên tiếng

Sau thông tin ông Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) "chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa" tại TP.HCM, có 2 trường Đại học đã lên tiếng về bằng đại học của ông này là Trường ĐH Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội.

Cụ thể, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, PGS.TS Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cho biết đã nắm được thông tin trên song trường chưa nhận được bất kỳ văn bản, thông tin chính thức nào liên quan.

“Tôi biết rằng hiện nay dư luận rất quan tâm đến vấn đề này nhưng vì chưa nhận được thông tin chính thức nào nên chúng tôi rất khó có ý kiến. Nếu trường Đại học Luật Hà Nội nhận được chỉ đạo của cơ quan quản lý hoặc thông tin từ những nguồn chính thức, trường sẽ thực hiện các quy trình theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT” - báo trên trích lời ông Tô Văn Hòa.

Bên cạnh đó, trả lời phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trường ĐH Hà Nội cho biết vừa nắm được thông tin mà báo chí đăng tải từ báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Trường này cũng cho hay chưa nhận được yêu cầu hay văn bản nào từ Bộ GD&ĐT về trường hợp của ông Vương Tấn Việt, khi có yêu cầu thì sẽ xử lý theo quy định.

Theo khoản 3, điều 20, thông tư 08/2021/TT-BGDDT ngày 18-3-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học quy định: "Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ". Điểm a, khoản 3, điều 16, thông tư 23/2021/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ quy định: "Học viên vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ bị buộc thôi học; bằng thạc sĩ nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, bảo vệ luận văn, đề án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ". Như vậy, theo quy định pháp luật, nếu cá nhân có hành vi sử dụng bằng cấp ba giả thì người đó sẽ bị thu hồi bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ.



Tổng hợp