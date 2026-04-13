Bố đập máy chơi game để ép con học: Con đỗ đại học xịn nhưng viết thư từ chối quyền thừa kế rồi cắt đứt quan hệ

Không ít bậc phụ huynh tin rằng chỉ cần đủ cứng rắn, thậm chí áp đặt hay trừng phạt, con cái sẽ vào khuôn và đạt được thành tích tốt hơn. Trong tư duy đó, kết quả học tập thường được xem là thước đo cao nhất của một phương pháp giáo dục khi con ngoan hơn, học giỏi hơn, nghĩa là cách dạy đúng.

Nhưng điều dễ bị bỏ qua là, giáo dục không chỉ tạo ra thành tích mà còn định hình mối quan hệ. Khi sự kiểm soát thay thế cho đối thoại, khi kỷ luật đi kèm với tổn thương, những rạn nứt âm thầm có thể tích tụ theo thời gian, đến lúc nhận ra thì không còn là chuyện học hành nữa, mà là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đã trở nên không thể hàn gắn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tại Nhật Bản, câu chuyện về một người cha từng thẳng tay ném chiếc máy chơi game của con trai ra ngoài cửa sổ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo lời kể, cậu con trai khi đó mê chơi game và trong cơn tức giận, người cha đã chọn cách cực đoan là đập vỡ chiếc máy với niềm tin rằng đó là cách “cắt đứt nguyên nhân khiến con xao nhãng học hành”.

Hình ảnh bài đăng đang thu hút sự chú ý

Điều đáng nói là kết quả sau đó dường như đúng như kỳ vọng của người cha khi cậu con trai bắt đầu tập trung học tập, thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, rồi bước vào một công ty lớn. Người cha đi đâu cũng kể lại câu chuyện ấy với niềm tự hào, như một minh chứng cho phương pháp giáo dục hiệu quả.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Phần tiếp theo khiến nhiều người phải suy nghĩ lại toàn bộ “thành công” ấy. Theo đó, khi trưởng thành, người con đã đưa ra một quyết định dứt khoát là từ bỏ quyền thừa kế, không quay về quê nhà, kết hôn và sống như một thành viên của gia đình bên vợ về bản chất là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cha mẹ ruột.

Phản ứng của người cha khi đó lại hoàn toàn trái ngược với sự tự tin trước đây, ông vừa đau đớn, vừa phẫn nộ, cho rằng con bất hiếu. Nhưng với nhiều người theo dõi câu chuyện, đây không còn là một ví dụ thành công của giáo dục, mà là một minh chứng điển hình cho sự đổ vỡ trong quan hệ gia đình.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, rất nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn giữa “kết quả đúng” và “quá trình đúng”. Đứa trẻ học giỏi hơn, đỗ đại học tốt hơn, đó là kết quả có thể đo đếm được. Nhưng điều đứa trẻ ghi nhớ lại là cách mà mình bị đối xử trong quá trình trưởng thành. Hành động đập vỡ máy chơi game, xét cho cùng, không chỉ là phá hủy một món đồ, mà còn là phá vỡ cảm giác an toàn, sự tôn trọng và niềm tin trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đứa trẻ có thể thay đổi hành vi, nhưng không có nghĩa là nó chấp nhận hay thấu hiểu cách giáo dục đó.

Thậm chí, có ý kiến trong phần bình luận đã chỉ ra một góc nhìn lạnh lùng hơn: “Cậu ấy không phải trở nên tốt hơn, mà là học cách rời đi”. Nói cách khác, động lực học tập khi đó không còn đơn thuần là vì tương lai, mà là để thoát khỏi một môi trường khiến mình cảm thấy bị kiểm soát và tổn thương. Khi mục tiêu cuối cùng là rời khỏi gia đình, thì dù có đạt được thành tích cao đến đâu, mối quan hệ cũng đã bị bào mòn từ rất sớm.

Những cách cực đoan để ép con vài khuôn khổ có đôi khi dẫn đến hậu quả ngoài mong muốn

Tất nhiên, vẫn có những ý kiến bênh vực người cha, cho rằng nếu không có hành động quyết liệt đó, đứa trẻ có thể đã trượt dài. Nhưng lập luận này đặt ra một câu hỏi quan trọng khi cha mẹ thực sự mong muốn điều gì, một đứa con “thành công” theo chuẩn xã hội, hay một người con vẫn muốn gắn bó, quay về với gia đình? Hai điều này, trong nhiều trường hợp, không hoàn toàn song hành. Và điều mâu thuẫn là chính người cha trong câu chuyện cũng không chấp nhận cái giá của lựa chọn mình: ông muốn cả thành tích lẫn tình cảm, nhưng phương pháp ông dùng chỉ giữ được một, và đánh mất cái còn lại.

Câu chuyện này vì thế không chỉ dừng ở một tình huống cá biệt, mà phản ánh một vấn đề phổ biến trong nhiều gia đình hiện đại khi giáo dục bị đẩy về phía kiểm soát và áp đặt, còn cảm xúc và sự thấu hiểu bị đặt xuống hàng thứ yếu. Cha mẹ có thể đạt được sự vâng lời, nhưng không giữ được sự kết nối. Trẻ có thể trưởng thành về mặt năng lực, nhưng lại rời xa về mặt tình cảm.

Cuối cùng, bài học rút ra không nằm ở việc “có nên cấm con chơi game” hay không, mà ở cách cha mẹ lựa chọn để can thiệp vào quá trình trưởng thành của con. Giáo dục không chỉ là điều chỉnh hành vi, mà còn là xây dựng mối quan hệ. Một phương pháp có thể tạo ra kết quả trước mắt, nhưng nếu đánh đổi bằng sự rạn nứt lâu dài, thì cái gọi là thành công đó thực chất chỉ là một nửa câu chuyện. Đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là một cú đập để thay đổi, mà là một người đủ kiên nhẫn để hiểu và đồng hành cùng mình.

