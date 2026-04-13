4 người nổi tiếng nhận vơ tri thức rồi bị dân mạng "bóc phốt": 2 người ê chề đến mức phải rút khỏi showbiz!

Trong giới giải trí Hoa ngữ, việc xây dựng hình tượng (personna) là "con dao hai lưỡi". Bên cạnh những ngôi sao nỗ lực trau dồi thực lực, không ít người lại chọn cách "tô vẽ" cho mình một vẻ ngoài đầy học thức để nâng cao giá trị bản thân. Thế nhưng, khi những kiến thức vay mượn bị bóc trần, cái kết mà họ nhận được thường là sự quay lưng của khán giả, thậm chí là dấu chấm hết cho sự nghiệp.

1. Trạch Thiên Lâm: "Cú ngã" chấn động khiến cả sự nghiệp tan thành mây khói

Trước năm 2019, Trạch Thiên Lâm từng là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc với hình ảnh một diễn viên thực lực sở hữu tấm bằng Tiến sĩ danh giá của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài đạo mạo, tự tin chia sẻ về những nghiên cứu học thuật của mình.

Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ chỉ sau một câu hỏi ngây ngô trong buổi livestream: "CNKI là cái gì?". Với một người có học vị Tiến sĩ, việc không biết đến hệ thống tra cứu tài liệu học thuật lớn nhất Trung Quốc là điều không tưởng. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã vào cuộc "soi" lại toàn bộ quá trình học tập của anh và phát hiện ra những bằng chứng đạo văn không thể chối cãi. Kết quả, Trạch Thiên Lâm bị tước bằng cấp và bị liệt vào danh sách "nghệ sĩ có vết nhơ", gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí. Cho đến nay, cứ mỗi mùa tốt nghiệp, sinh viên Trung Quốc vẫn nhắc tên anh như một lời cảnh tỉnh về sự trung thực trong học thuật.

Trạch Thiên Lâm

2. Giang Nhất Yến: Nữ kiến trúc sư "tự phong" và cái kết lặng lẽ rút lui

Giang Nhất Yến vốn được yêu mến bởi hình ảnh một "nàng thơ" đa tài: vừa đóng phim, vừa làm từ thiện, lại còn giỏi nhiếp ảnh. Đỉnh điểm của sự "màu mè" là khi cô tự hào khoe mình đạt giải thưởng kiến trúc quốc tế danh giá. Khán giả chưa kịp chúc mừng thì các chuyên gia trong ngành đã phát hiện ra sự thật: Giang Nhất Yến chỉ là chủ nhân của ngôi nhà đạt giải, cô tham gia đóng góp ý tưởng chứ không hề tham gia thiết kế chuyên môn như một kiến trúc sư thực thụ.

Việc "nhận vơ" công sức của người khác để đánh bóng tên tuổi đã khiến hình ảnh thanh khiết của cô sụp đổ hoàn toàn. Đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội và sự mỉa mai của dư luận, Giang Nhất Yến đã phải lên tiếng xin lỗi và dần rút lui khỏi ánh hào quang showbiz. Từ một ngôi sao hạng A, cô chọn cuộc sống ẩn dật, gần như không còn xuất hiện trong bất kỳ dự án nghệ thuật nào.

Giang Nhất Yến

3. Cận Đông: Khi "lão cán bộ" bị hớ vì kiến thức lệch lạc

Cận Đông luôn gắn liền với hình ảnh người đàn ông trưởng thành, trí thức và đầy chiêm nghiệm. Anh thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái bằng chữ Hán phồn thể, trích dẫn các câu danh ngôn sâu sắc. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá đôi khi lại phản tác dụng.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Cận Đông thản nhiên chia sẻ rằng anh thường đọc tạp chí toán học và tìm hiểu về... "Giải Nobel Toán học" - một giải thưởng vốn không hề tồn tại. Lần khác, anh lại bị bóc phốt trích dẫn sai câu nói của những vĩ nhân nổi tiếng. Những hạt sạn này khiến hình ảnh "mọt sách" mà anh dày công xây dựng trở nên nực cười trong mắt công chúng. Dù vẫn tiếp tục đóng phim, nhưng cái tên Cận Đông giờ đây thường gắn liền với biệt danh "ngụy trí thức" mỗi khi anh định nói triết lý.

Cận Đông

4. Mã Tư Thuần: Nàng thơ "văn nghệ" nhầm lẫn tai hại

Ảnh hậu Mã Tư Thuần cũng từng có thời gian say mê phong cách "thiếu nữ văn chương". Cô thường xuyên chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về các tác phẩm văn học trên mạng xã hội. Sự cố đáng quên nhất là khi cô đăng bài cảm nhận về tác phẩm của nữ văn sĩ Trương Ái Linh để quảng bá phim mới, nhưng lại trích dẫn toàn những câu nói... giả danh được lan truyền trên mạng.

Mã Tư Thuần

Việc một người tự nhận là yêu văn chương lại không phân biệt được đâu là lời của tác giả, đâu là văn phong mạng sến súa đã khiến Mã Tư Thuần nhận về không ít gạch đá. Blogger văn học nổi tiếng thậm chí đã thẳng thắn khuyên cô: "Nếu không biết thì đừng cố ra vẻ, hãy dành thời gian đọc sách thật sự thay vì chỉ lướt mạng". Dù sau đó đã lên tiếng nhận lỗi, nhưng hình ảnh một nữ diễn viên có chiều sâu tâm hồn của cô cũng đã bị sứt mẻ ít nhiều.

Sự yêu mến của khán giả dành cho nghệ sĩ không chỉ đến từ vẻ ngoài hay những danh hiệu tự phong, mà đến từ sự chân thành và thực lực thực sự. Những câu chuyện "vỡ hình tượng" trên chính là bài học đắt giá cho bất kỳ ai muốn dùng "mác" trí thức để đánh lừa công chúng. Bởi lẽ, trong thời đại thông tin bùng nổ, sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.