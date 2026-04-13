Nhóm nam sinh đánh hội đồng một nữ sinh ở Quảng Ngãi

Ngày 12/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh liên tiếp trước cổng Trường THCS Bình Thuận (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi ).

Trong clip, nạn nhân gần như không thể chống cự, liên tục bị đấm, đá khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra can ngăn nhưng bất lực, các nam sinh vẫn lao vào đánh tới tấp nữ sinh này.

Nữ sinh lớp 7 bị các bạn nam đánh trước cổng Trường THCS Bình Thuận.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân tên là D.T.K.B. (13 tuổi, học sinh lớp 7A - Trường THCS Bình Thuận).

Trong quá trình sinh hoạt tại trường vào khoảng một tuần trước, Đ.H.K.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7C - Trường THCS Bình Thuận) có xảy ra va chạm , cãi vã và thách đố với B.

Sau đó T. về kể lại sự việc này cho anh trai mình là Đ.H.M.K. (15 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường - học sinh lớp 9C), nên trưa ngày 11/4, sau khi tan học thì K. rủ B.Q.Q. (15 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường - học sinh lớp 9C) chặn và đánh B. ở cổng trường Trường THCS Bình Thuận.

Nạn nhân bị đánh sưng húp mặt, mắt bầm tím.

Hậu quả B. bị thương tích ở vùng mặt, lưng và nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng.

"Cháu tôi bị đánh liên tục, không kịp phản ứng nên bị thương khá nặng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý đúng người, đúng hành vi để răn đe", bà Lê Thị Tiển (dì ruột của B.) bức xúc nói.

Người nhà đưa nạn nhân đến bệnh viện để khám, điều trị.

Cùng ngày 11/4, gia đình đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và nhà trường.

Hiện Công an xã Vạn Tường đã làm việc với các học sinh liên quan, lấy lời khai để xác minh nguyên nhân, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích.