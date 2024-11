Bộ Công an cảnh báo người mua hàng tuyệt đối không làm theo yêu cầu này của shipper

Tối 11/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra, xác minh một vụ lừa đảo do chị B. trình báo.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 1/11, chị B. (23 tuổi) có nhận được điện thoại của đối tượng thông báo có đơn hàng gửi đến. Chị B. trao đổi với shipper là để hàng vào nhà và bảo đưa số tài khoản để thanh toán.

Sau khi chuyển khoản, shipper đã gọi lại thông báo là gửi nhầm tài khoản thanh toán của shipper khác và yêu cầu chị phải truy cập vào một đường link của công ty giao hàng để nhận lại tiền gửi nhầm.

Khi truy cập vào đường link, thực hiện theo hướng dẫn và mã quét mã QR code thì tài khoản chị B. bị trừ gần 100 triệu đồng.

Phát hiện mình bị lừa, chị B. đã đến Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo sự việc.

Bộ Công an khuyến cáo: Trước đây, các đối tượng chỉ lợi dụng những khách hàng mua sắm nhiều, dễ quên đơn hàng để gọi điện yêu cầu chuyển khoản thanh toán thì thời gian gần đây đối tượng lừa đảo đã áp dụng phương thức lừa đảo tinh vi hơn, thông qua việc hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm giả mạo với “hướng dẫn” để hoàn tiền thanh toán đơn hàng.

Khi cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại.