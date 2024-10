Từ đơn hàng 30.000 đồng, thanh niên ở Hà Nội bị kẻ giả shipper lừa hơn 180 triệu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc nam thanh niên bị kẻ giả mạo shipper lừa mất hơn 180 triệu đồng.

Khoảng 9h, ngày 15/10, anh P.M.C. (SN 1991, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) đang đi làm thì nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên giao hàng (shipper).

Khi đó anh C. không ở nhà nên bảo shipper để hàng ở cổng rồi chuyển khoản thanh toán 30.000 đồng.

Khoảng 30 phút sau, anh C. nhận được cuộc gọi thông báo anh đã chuyển nhầm số tiền trên vào số tài khoản của công ty Giao hàng tiết kiệm để đăng ký làm thành viên của công ty. Nếu anh C. không hủy hợp đồng sẽ bị phạt 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Sau đó, anh C. được hướng dẫn đăng nhập vào đường link do đối tượng cung cấp trên Messenger "Giao hàng tiết kiệm”. Sau khi đăng nhập, anh C. nhận được cuộc gọi qua Messenger từ ứng dụng trên và hướng dẫn anh C. truy cập vào ứng dụng ngân hàng Techcombank trên điện thoại, điền mã số “183.668.391” để gỡ bỏ hợp đồng hủy phạt.

Chiêu trò mạo danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nở rộ thời gian gần đây. (Ảnh minh họa)

Anh C. làm theo hướng dẫn. Một lúc sau anh C. nhận được thông báo của ngân hàng về việc số tiền 183.668.391 đồng trong tài khoản của mình bị chuyển đến số tài khoản tên “CT TNHHTMDVDL VIET VN".

Biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh C. tới cơ quan công an trình báo.

Đưa ra cảnh báo với thủ đoạn lừa đảo mới này, Trung tá Phan Quang Vinh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm xâm phạm sở hữu (PC02, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội) cho biết, để tránh "sập bẫy" lừa đảo, người dân cần xác minh thông tin liên quan đến đơn hàng, dịch vụ giao hàng; tuyệt đối không để thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ...công khai trên mạng xã hội; không chuyển tiền thanh toán khi chưa chắc chắn đã nhận được hàng; tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Người dân không nhận bất cứ đơn hàng nào mà mình không đặt mua, không chuyển khoản hoặc thanh toán các đơn hàng không có ảnh chụp rõ mã vận đơn, thông tin người nhận. Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường, người dân phải lập tức dừng giao dịch và trình báo cơ quan chức năng.