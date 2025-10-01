Bộ ảnh thú vị: Phản ứng của phụ nữ trước và sau khi được khen xinh đẹp

Năm 2016, nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Genç, được biết đến với nghệ danh Rotasız Seyyah ("người du mục không có lộ trình"), đã tạo nên một bộ ảnh lay động lòng người. Bộ sưu tập này ghi lại chân dung những người phụ nữ bản địa mà anh gặp gỡ trong chuyến hành trình qua nhiều quốc gia.

Genç nhận thấy rằng cuộc sống lam lũ, vất vả đã in hằn lên đôi mắt của những người phụ nữ này, khiến ánh mắt họ thường mang một nét buồn bã sâu lắng. Để thay đổi điều đó và ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc chân thật của họ, anh đã sử dụng một "thủ thuật" vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả: một lời khen ngợi ấm áp.

Trước khi bấm máy, Genç thường nói với họ: "Dù cho thế nào thì bạn vẫn rất xinh đẹp."

Lời khen chân thành và ấm lòng này đã tạo ra sự biến đổi đáng kinh ngạc. Những người phụ nữ thoạt đầu có vẻ lo lắng hoặc buồn bã, lập tức bắt đầu nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng chân thành.

Bộ ảnh "trước và sau" khi nói lời khen không chỉ có sức lay động mạnh mẽ về mặt thị giác mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của một lời động viên giản dị. Nó chứng minh rằng một câu nói tử tế, thừa nhận giá trị và vẻ đẹp của một người, có thể thay đổi ngay lập tức tâm trạng và mang lại nụ cười rạng rỡ, chân thật nhất.

Bà Margarita đang bán trái cây tại một chợ đường phố ở Otavalo, Ecuador. Vì bà không chịu cười nên Mehmet Genç đã nói lớn: “Bà thật đẹp” và đây là phản ứng của người phụ nữ.

Tại vùng núi Sierra Nevada, Colombia, nhiếp ảnh gia đã gặp một người phụ nữ Arhuaco bản địa nhút nhát tên là Diomayda. Khi đang chụp ảnh cô, Mehmet đột nhiên nói: "Em đẹp thật đấy".

Bà Maria Dolores đã 70 tuổi lúc bức ảnh này được chụp. Cuộc đời cụ chưa từng đi đâu ra khỏi quê nhà tại Otavalo, Ecuador. Nhiếp ảnh gia lúc đó không thể làm cụ cười vì chỉ nói được câu "Bà đẹp quá" bằng tiếng Anh, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của phiên dịch viên, cụ đã cười ngại ngùng ngay sau khi biết mình được khen.

Mathilda là người Guatemala. Khi Mehmet Genç xin phép chụp ảnh, bà đã yêu cầu anh đừng chọc mình cười vì sợ lộ hàm răng đã rụng dần. Dẫu vậy, khi nhiếp ảnh gia khen, bà vẫn cười tươi như một đứa trẻ.

Khi được nhiếp ảnh gia hỏi xin chụp một bức ảnh của mình, bà Maria Ignesia sống tại Guamote, Ecuador đã đội ngay chiếc mũ mới mua lên đầu để làm điệu. Còn bức ảnh thứ 2 là nụ cười tươi rói sau khi nghe câu nói nhiệm màu: “Bạn thật đẹp”.

Tại thị trấn Nazareth ở Colombia, Mehmet Genç gặp người phụ nữ già bản địa tên Evangelina. Lúc đó cụ đã 100 tuổi. Cụ rất ngượng ngùng khi nhìn vào máy ảnh vì đây là một thiết bị xa lạ với cụ. Nhưng khi nhiếp ảnh gia lên tiếng khen ngợi, mọi thứ đã thay đổi. Phản ứng của người phụ nữ cho thấy rõ rằng câu nói "Bạn thật đẹp" phù hợp với mọi lứa tuổi.

Tại một ngôi làng nhỏ ở Guatemala, Mehmet Genç đã tình cờ gặp một cụ bà bán đậu phộng. Khi được yêu cầu cười lên để chụp ảnh, cụ bà có vẻ gượng gạo, không biết phải diễn như thế nào. Nhưng sau đó, không cần bà phải cố diễn, lời khen bà trông rất đẹp đã tạo nên bức ảnh vô cùng tuyệt vời bên phải.

Bà Altena đã 88 tuổi khi những bức ảnh này được chụp. Bà sống ở Atalaia do Norte, vùng Amazon của Brazil. Những lời khen của nhiếp ảnh gia đã tạo nên điểm khác biệt hoàn toàn giữa 2 bức hình.

Ở Cabo de la Vela, Colombia, thời tiết cực kỳ nóng bức. Để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời, người phụ nữ tên Juliana này đắp mặt nạ dưỡng da. Sau khi chụp một số bức ảnh, nhiếp ảnh gia nói với cô ấy rằng cô ấy xinh đẹp như thế nào và được chứng kiến nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc đó.

Mimba và con của cô, Maya, là những người da đỏ Marubo bản địa từ vùng Amazon của Brazil. Ban đầu, nhiếp ảnh gia rất khó để chụp ảnh hai mẹ con vì tính nhút nhát của cô gái. Nhưng may mắn thay, lời khen ngợi đã giúp mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn.

"Ma Ma du mikabani" có nghĩa là "Bạn rất xinh đẹp" trong tiếng Arhuaco. Đây là câu nói đã khiến người phụ nữ từ vùng núi Sierra Nevada của Colombia tỏ vẻ xấu hổ nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc như thế này.

Tại ngôi làng Don Diego ở Colombia, Mehmet Genç đã gặp một cô gái trẻ nhút nhát. Khi anh đến gần, cô gái chạy ngay vào nhà. Anh xin phép cô chụp ảnh nhưng cô không trả lời. Sau đó, anh ấy nói, "Làm ơn, bạn rất đẹp." Cô gái gần như không mở cửa mà vẫn mỉm cười trước ống kính.

Tại San Cristóbal, Mexico, Mehmet Genç đã gặp người phụ nữ bán quần áo này. Nhiếp ảnh gia đã mua một số thứ tại cửa hàng của chị nhưng chủ sạp khăng khăng không chịu cho chụp ảnh vì ngại. Vậy là Mehmet Genç lại phải lừa chị cười cho bằng được. Anh tết tóc chị bằng dải ruy băng nhiều màu rồi khen chị như thế trông đẹp hơn rất nhiều và rồi chấp nhận chụp với vị khách lạ.

Nguồn: Bright Side