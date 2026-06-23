Bộ ảnh của sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế khiến cư dân mạng ngỡ ngàng

Khán giả thế hệ 9X, 2K chắc hẳn vẫn chưa quên hình ảnh một Thiên Thiên ngây thơ, hay mít ướt nhưng lại vô cùng ấm áp, biết quan tâm đến bố từng gây sốt một thời.

Mới đây, bộ ảnh hợp tác giữa siêu mẫu Trương Lượng và con trai Thiên Thiên trên tạp chí Bazaar Men China đã khiến cộng đồng mạng được một phen phát sốt. Lấy cảm hứng từ không khí bóng đá cuồng nhiệt kết hợp cùng chủ đề Ngày của Cha, bộ ảnh không chỉ tôn vinh tình phụ tử mà còn làm nổi bật sự trưởng thành đến khó tin của Thiên Thiên. Ở tuổi 19, cậu bé bé xíu ngày nào giờ đã cao vượt trội tới 1m92, thần thái và khí chất không hề kém cạnh người bố siêu mẫu của mình.

Bộ ảnh mới trên Bazaar Men China không chỉ là một ấn phẩm thời trang đơn thuần, mà là lời khẳng định về sự trưởng thành của một "thế hệ sao nhí" đã thực sự bước ra khỏi cái bóng của chương trình thực tế năm nào để định hình cá tính riêng. Người hâm mộ đang rất mong chờ những bước đi tiếp theo của "quý tử nhà họ Trương" trên con đường khẳng định tên tuổi trong showbiz.

Siêu mẫu Trương Lượng và con trai Thiên Thiên trên tạp chí Bazaar Men China. Ảnh: Bazaar Men

Bộ ảnh lấy cảm hứng từ bầu không khí bóng đá và Ngày của Cha. Ảnh: Bazaar Men

Ở tuổi 19, cậu bé bé xíu ngày nào giờ đã cao vượt trội tới 1m92, thần thái và khí chất không hề kém cạnh người bố siêu mẫu của mình. Ảnh: Bazaar Men

Khán giả thế hệ 9X, 2K chắc hẳn vẫn chưa quên hình ảnh một Thiên Thiên ngây thơ, hay mít ướt nhưng lại vô cùng ấm áp, biết quan tâm đến bố trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 1 (phiên bản Trung Quốc năm 2013). Khi đó, Thiên Thiên là "cục cưng" chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ sự đáng yêu và lòng hiếu thảo.

Sau hơn một thập kỷ, Thiên Thiên đã có một màn "dậy thì thành công" gây kinh ngạc. Không chỉ sở hữu đôi chân dài miên man thừa hưởng từ gen người mẫu của bố, cậu còn mang gương mặt thanh tú, sắc sảo từ mẹ. Hiện tại, Thiên Thiên đang theo đuổi con đường học vấn tại Mỹ, tách rời khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung trau dồi bản thân. Sự thay đổi từ một nhóc tì hay khóc thành một thanh niên chững chạc, nam tính khiến công chúng không khỏi bồi hồi vì cảm giác "con nhà người ta" lớn nhanh như thổi.

Bộ ảnh không chỉ tôn vinh tình phụ tử mà còn làm nổi bật sự trưởng thành đến khó tin của Thiên Thiên. Ảnh: Bazaar Men

Thiên Thiên đã có một màn "dậy thì thành công" gây kinh ngạc. Ảnh: Bazaar Men

Thiên Thiên bé xíu ngày nào ngồi trên vai bố đã phải ngồi trên thang. Ảnh: Bazaar Men

Sau thành công rực rỡ của Bố ơi mình đi đâu thế?, Thiên Thiên từng là gương mặt được săn đón nồng nhiệt tại Trung Quốc. Cậu tham gia hàng loạt show thực tế, các sự kiện giải trí lớn và đặc biệt gây ấn tượng khi góp mặt trong bom tấn phòng vé Truy lùng quái yêu. Dù từng vướng phải tranh cãi trái chiều khi công khai bạn gái ở tuổi 14 rưỡi, nhưng không thể phủ nhận Thiên Thiên vẫn là gương mặt sáng giá, được kỳ vọng sẽ nối nghiệp bố trong làng mẫu hoặc trở thành một ngôi sao đa năng trong tương lai.

Ảnh: Weibo

Khán giả thế hệ 9X, 2K chắc hẳn vẫn chưa quên hình ảnh một Thiên Thiên ngây thơ, hay mít ướt nhưng lại vô cùng ấm áp, biết quan tâm đến bố trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 1. Ảnh: X

Ảnh: Weibo

Khi đó, Thiên Thiên là "cục cưng" chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ sự đáng yêu và lòng hiếu thảo. Ảnh: Weibo

Nguồn: Sina



