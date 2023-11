Bỏ 4 thói quen này, bạn sẽ có mái tóc óng mượt, không gàu, ngứa mà ai cũng phải khen

Pureology Strength Cure Strengthening Shampoo for Damaged Color-Treated Hair là dầu gội hữu cơ dành cho tóc nhuộm, hư tổn khá hot hit tại Âu Mỹ. Nó nhận được 34K lượt thả tim và đánh giá 4,5/5* trên Sephora, đồng thời lọt vào danh sách Best Of Beauty 2022 của tạp chí Allure nhờ khả năng làm sạch ổn áp, không gây hại cho da đầu cùng khả năng dưỡng tóc chắc khỏe.