Blazer có đai buộc: Mảnh ghép old money giúp diện mạo đầu thu thêm khí chất

Nếu blazer dáng suông là món đồ quen thuộc của tủ đồ công sở, blazer có đai buộc lại là phiên bản mềm mại và tôn dáng hơn, đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách old money.

Không cần màu sắc nổi bật hay chi tiết cầu kỳ, chỉ một thiết kế nâu chocolate có phom đứng, phần vai gọn gàng và chiếc đai đồng chất liệu đã đủ tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng.

Điểm đắt giá của mẫu blazer này nằm ở chiếc đai buộc eo. Thay vì để áo buông thẳng dễ khiến cơ thể bị "nuốt" dáng, đai buộc giúp xác định vòng eo một cách tự nhiên, tạo tỷ lệ cân đối giữa vai, eo và hông.

Bạn có thể thắt nút nhẹ lệch một bên để trông mềm mại, nữ tính; hoặc buộc gọn chính giữa khi cần vẻ chuyên nghiệp, chỉn chu hơn. Hai vạt đai rủ xuống cũng tạo đường nét dọc, hỗ trợ "ăn gian" chiều cao hiệu quả.

Gam nâu chocolate là lựa chọn rất đáng cân nhắc cho mùa chuyển mùa. Sắc nâu trầm có chiều sâu, ấm áp hơn đen nhưng vẫn đủ lịch sự để đến công sở, gặp gỡ đối tác hay dự một buổi hẹn tối. Khi phối với áo hai dây hoặc áo dệt kim màu kem bên trong, trang phục có sự tương phản vừa phải, khiến da trông sáng hơn mà vẫn giữ được vẻ nền nã. Đây cũng là công thức màu sắc quen thuộc của phong cách old money: ưu tiên những tông trung tính như nâu, đen, kem, be và trắng ngà để tổng thể luôn hài hòa.

Trong loạt ảnh, blazer nâu được kết hợp cùng chân váy midi đen dáng suông. Bộ đôi này là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán cho ngày đi làm: chân váy dài tạo nét duyên dáng, blazer có đai giúp diện mạo thêm sắc nét. Với những ngày cần di chuyển nhiều, một đôi giày bệt mũi nhọn màu đen là đủ thanh lịch; còn nếu muốn tăng vẻ nữ tính, hãy thay bằng giày gót thấp hoặc slingback da bóng.

Túi xách cũng nên đi theo tinh thần tối giản. Một chiếc túi da đen phom cứng vừa phải, không quá nhiều logo sẽ giúp bộ đồ có cảm giác đắt giá hơn. Phụ kiện chỉ cần một đôi khuyên tai nhỏ, đồng hồ dây mảnh hoặc mặt dây chuyền tinh tế. Khi trang phục đã có phần đai buộc làm điểm nhấn, việc tiết chế phụ kiện là cách để vẻ old money được thể hiện đúng nhất.

Blazer có đai buộc không chỉ là chiếc áo khoác ngoài cho đầu thu. Với phom dáng tôn eo, bảng màu cổ điển và khả năng phối cùng nhiều món đồ có sẵn, đây chính là khoản đầu tư thông minh để xây dựng tủ đồ thanh lịch, bền vững và luôn có gu.

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