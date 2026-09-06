Vì sao nhiều gia đình vẫn thích dùng quạt treo tường?

Dù thị trường ngày càng xuất hiện nhiều thiết bị làm mát hiện đại, quạt treo tường vẫn giữ được chỗ đứng riêng và chưa hề “lỗi thời” trong nhiều gia đình Việt.

Giữa thời điểm điều hòa, quạt điều hòa và nhiều thiết bị làm mát hiện đại ngày càng phổ biến, quạt treo tường vẫn có chỗ đứng vững vàng trong nhiều gia đình Việt. Từ phòng khách, phòng ngủ cho đến bếp hay những không gian sinh hoạt chung, kiểu quạt này vẫn được lựa chọn nhờ thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều diện tích khác nhau. Không sở hữu vẻ ngoài hiện đại hay nhiều tính năng như những thiết bị làm mát đời mới, quạt treo tường vẫn có những ưu điểm rất riêng. Đặc biệt, với những gia đình muốn làm mát hiệu quả nhưng không muốn chiếm quá nhiều diện tích sàn, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tiết kiệm diện tích, phù hợp nhà nhỏ

Một trong những lý do lớn nhất khiến quạt treo tường được ưa chuộng là khả năng tận dụng không gian theo chiều cao. Thay vì phải đặt trên sàn như quạt cây, quạt được cố định trên tường nên gần như không chiếm diện tích sử dụng bên dưới. Điều này đặc biệt hữu ích với những căn hộ, phòng trọ hoặc nhà có diện tích khiêm tốn. Khu vực sàn nhà vẫn có thể được sử dụng để kê bàn ghế, tủ đồ hoặc các vật dụng khác mà không phải dành riêng một khoảng trống cho quạt. Không chỉ vậy, việc treo quạt lên cao còn giúp hạn chế tình trạng vướng víu khi đi lại. Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc thiết bị được cố định trên tường cũng giúp giảm nguy cơ trẻ vô tình va vào hoặc kéo đổ quạt so với một số loại quạt đặt dưới sàn.

Khả năng làm mát trên phạm vi rộng

Quạt treo tường thường được thiết kế với khả năng quay ngang, kết hợp cùng góc điều chỉnh lên xuống, giúp luồng gió được phân bổ trên phạm vi tương đối rộng. Khi đặt ở vị trí phù hợp, quạt có thể đưa gió đến nhiều khu vực trong phòng thay vì chỉ tập trung vào một điểm.

Đây là ưu điểm đáng chú ý trong những căn phòng có nhiều người sử dụng cùng lúc. Thay vì phải xoay quạt bằng tay mỗi khi muốn thay đổi hướng gió, người dùng có thể điều chỉnh hướng quay hoặc tốc độ gió bằng nút bấm, dây điều khiển hoặc remote, tùy từng sản phẩm. Với những không gian như phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung, một chiếc quạt treo tường được bố trí hợp lý có thể tạo luồng gió dễ chịu cho nhiều vị trí cùng lúc.

Dễ sử dụng và không quá cầu kỳ

Một lý do khác khiến quạt treo tường vẫn có chỗ đứng trên thị trường là cách sử dụng khá đơn giản. Người dùng thường chỉ cần lựa chọn tốc độ gió, hướng quay hoặc chế độ phù hợp là có thể sử dụng ngay. Nhiều mẫu quạt hiện nay cũng được bổ sung remote, hẹn giờ, nhiều mức gió hay chế độ đảo chiều, giúp trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn mà vẫn giữ được kiểu dáng tương đối gọn gàng. Đối với những người không có nhu cầu sử dụng quá nhiều tính năng, một chiếc quạt treo tường cơ bản vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu làm mát hằng ngày.

Chi phí đầu tư dễ tiếp cận

So với nhiều thiết bị làm mát khác, quạt treo tường thường có mức giá tương đối dễ tiếp cận. Người dùng có thể lựa chọn nhiều phân khúc từ những mẫu cơ bản cho đến các dòng cao cấp hơn với động cơ êm, thiết kế đẹp và nhiều tính năng. Bên cạnh chi phí mua ban đầu, điện năng tiêu thụ cũng là yếu tố khiến nhiều gia đình cân nhắc quạt khi sử dụng hằng ngày. Trong những thời điểm thời tiết không quá nóng, chỉ cần sử dụng quạt thay vì bật điều hòa có thể là một lựa chọn phù hợp với nhu cầu làm mát của gia đình. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện thực tế còn phụ thuộc vào công suất, thời gian sử dụng và từng mẫu quạt. Người dùng nên xem thông số kỹ thuật của sản phẩm thay vì chỉ dựa vào kiểu dáng hoặc thương hiệu.

Phù hợp với nhiều không gian

Quạt treo tường không chỉ dành cho phòng ngủ hay phòng khách. Thiết kế này còn có thể xuất hiện ở bếp, phòng ăn, phòng làm việc hoặc những khu vực cần tăng lưu thông không khí. Đặc biệt, với những nơi thường xuyên có nhiều người hoặc cần luồng gió lưu thông, việc treo quạt ở vị trí cao có thể giúp phân bổ gió tốt hơn mà không ảnh hưởng đến diện tích sử dụng. Tuy nhiên, khi lắp đặt, gia đình cần lựa chọn vị trí chắc chắn, đảm bảo quạt được cố định an toàn và không gây cản trở cho các hoạt động sinh hoạt. Việc vệ sinh cánh quạt, lồng quạt và kiểm tra dây điện định kỳ cũng rất cần thiết để thiết bị hoạt động ổn định.