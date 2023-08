BLACKPINK từng hứa sẽ học tiếng Việt để giao tiếp với fan nếu làm concert ở Việt Nam và sau 2 năm đúng là “nói được làm được”

2 đêm concert BORN PINK của BLACKPINK tại SVĐ Mỹ Đình đã khép lại với quá nhiều hồi ức đẹp cho khán giả tham dự. Bên cạnh những màn trình diễn đỉnh cao thì việc BLACKPINK liên tiếp có những món quà đầy bất ngờ dành riêng cho fan Việt cũng được bạn bè quốc tế “ghen tị”. Ấn tượng nhất chắc chắn là việc các thành viên BLACKPINK liên tục nói tiếng Việt trong 2 đêm diễn!

Cụ thể, ở cả 2 đêm, sau phần trình diễn mở màn, 4 cô gái BLACKPINK đã gửi lời chào đến các fan. Lần lượt các cô gái đã nói "xin chào" bằng tiếng Việt và sau đó giới thiệu tên của mình, dù chỉ ở mức “bập bẹ” nhưng bấy nhiêu quá đủ để các khán đài SVĐ Mỹ Đình “bùng nổ”. Jisoo sau đó còn khiến fan Việt vô cùng bất ngờ khi nói khá sõi: "Các bạn hét lên đi!".

BLACKPINK nói tiếng Việt, đội nón lá khiến fan Việt ngập tràn trong niềm hạnh phúc.

Xuyên suốt đêm nhạc, BLACKPINK còn không ngừng “khoe" tiếng Việt “chuẩn không cần chỉnh” của mình như: “Các bạn có vui không”, “Rất vui được gặp các bạn”, “Các bạn hét lên đi”, “Mình yêu các bạn”,... Đặc biệt ở các màn trình diễn như Shut Down hay Ddu-du Ddu-du, Rosé và Jennie cũng là hai thành viên khuấy động bầu không khí bằng cách hô lớn: “Hà Nội let's go" hay “Hà Nội let me hear your scream” (Tạm dịch: “Hà Nội ơi hãy cho tôi nghe thấy tiếng hét lớn của bạn”).

Việc các cô gái BLACKPINK nói tiếng Việt trong concert khiến cộng đồng VBLINK không khỏi xúc động vì họ thực sự trân trọng lời hứa với fan Việt, thực sự đã cố gắng học tiếng Việt như chia sẻ 2 năm về trước.

Cụ thể, trong một bài phỏng vấn với truyền thông Việt Nam trong thời điểm đại dịch Covid-19 trước thềm tổ chức concert online The Show, BLACKPINK đã bày tỏ tình cảm trước sự yêu mến của khán giả Việt Nam, đồng thời thể hiện mong muốn học tiếng Việt: “Trước tiên, chúng mình muốn cảm ơn các BLINK tại Việt Nam đã ủng hộ BLACKPINK. Cảm ơn các bạn, chúng mình đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ. Nếu có cơ hội tổ chức concert tại Việt Nam, chúng mình muốn học tiếng Việt để có thể giao tiếp với người hâm mộ tại Việt Nam. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn hơn để chúng tôi có thể gặp gỡ tất cả các bạn sớm!”

Trong bài phỏng vấn 2 năm trước, 4 cô gái BLACKPINK đã khẳng định rất muốn học tiếng Việt.

Trước đó, Jennie trong một lần chia sẻ cũng đã khẳng định: “Trước tiên thì chúng em muốn học ở mức độ tự giới thiệu bản thân và giao tiếp đơn giản. Sau đó, chúng em sẽ học từ từ và một lúc nào đó có thể sẽ nói chuyện lưu loát được với các bạn. Em mong khoảng cách giữa chúng em và fan Việt sẽ được thu hẹp lại”.