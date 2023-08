BLACKPINK “quẩy” sung bất chấp cơn mưa nặng hạt tại Mỹ, Jennie gặp sự cố nguy hiểm khiến khán giả đứng tim

Sáng 13/8 (giờ Việt Nam), BLACKPINK đã có buổi diễn concert encore BORN PINK thứ 2 tại New Jersey (Mỹ). Tuy nhiên ngay ở nửa đầu đêm nhạc, trời bất ngờ đổ cơn mưa vô cùng lớn. Sau concert tại Hà Nội thì đây cũng là lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến khoảnh khắc nhóm nhạc nhà YG biểu diễn dưới cơn mưa nặng hạt.

Dù gặp thời tiết bất lợi nhưng BLACKPINK vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp khi biểu diễn máu lửa và "quẩy" sung cùng hàng chục nghìn khán giả có mặt. Đặc biệt dù cơn mưa khiến cho BLACKPINK ướt nhẹp nhưng nhan sắc của cả bốn thành viên vẫn không thể bị "dìm" mà trái lại còn khiến các fan không ngừng xuýt xoa vì sự quyến rũ.

Clip BLACKPINK biểu diễn dưới cơn mưa nặng hạt tại New Jersey

BLACKPINK trình diễn máu lửa dưới cơn mưa vô cùng lớn

Dù không thuận lợi về mặt thời tiết nhưng cơn mưa không hề "xi nhê" với 4 cô gái BLACKPINK

Cận cảnh khoảnh khắc BLACKPINK biểu diễn dưới cơn mưa như trút nước

Nhưng cơn mưa không hề làm lu mờ nhan sắc của BLACKPINK

Cũng trong đêm concert, Jennie đã gặp tình huống sự cố khiến khán giả không khỏi "hú hồn". Cụ thể khi BLACKPINK trình diễn ca khúc Forever Young, 4 cô gái đã được thang máy chuyên phục dựng cho sân khấu đưa lên cao để trình diễn giống như sân khấu tại Lễ hội âm nhạc Coachella.

Trong một phút giây phấn khích, Jennie đã dựa vào thành lan can và không may tấm thanh sắt cũng đổ nghiêng khiến cho cô nàng cũng phải "đứng tim" vì hoảng sợ. Rất may mắn sau đó Jennie đã cười thật tươi để không khiến các fan lo lắng cũng như không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra với cô nàng.

Khoảnh khắc Jennie gặp tình huống nguy hiểm khi đứng trên cao

Sau hai đêm concert BORN PINK tại New Jersey, BLACKPINK đã làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại tổ chức hai buổi hòa nhạc cháy vé liên tiếp tại Sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey. Trước đó, Taylor Swift và Beyoncé cũng trở thành những nghệ sĩ nữ duy nhất dẫn đầu các buổi hòa nhạc cháy vé liên tiếp tại Sân vận động này. Concert encore tiếp theo sẽ được BLACKPINK trình diễn tại Las Vegas vào ngày 18/8.