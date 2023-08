BLACKPINK hát mừng 7 năm ra mắt, Jisoo lần đầu diễn All Eyes On Me khiến Rosé phải "lao" ra sân khấu để xem

Sau concert world tour BORN PINK tại Hà Nội, BLACKPINK đang tiếp tục chuyến hành trình encore tại Bắc Mỹ. Mở đầu cho chặng encore này tại New Jersey, các cô gái nhà YG đã chiêu đãi khán giả những ca khúc nằm trong set diễn từng mang tới Lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Jisoo trình diễn ca khúc solo All Eyes On Me khiến những khán giả có mặt không khỏi la hét phấn khích. Ngay chính cô nàng Rosé còn phải lao ra sân khấu để được thưởng thức màn trình diễn solo mới nhất của chị cả BLACKPINK.

Clip Jisoo trình diễn All Eyes On Me tại concert BORN PINK ở New Jersey

Jisoo gây sốt khi lần đầu trình diễn ca khúc solo All Eyes On Me

All Eyes On Me là một trong hai ca khúc solo từng được Jisoo phát hành trong album ME. Tuy nhiên phải đến đêm diễn encore đầu tiên tại Bắc Mỹ, Jisoo mới trình diễn ca khúc này trên sân khấu. Bên cạnh đó, cô còn khoe loạt vũ đạo vô cùng máu lửa khiến một bộ phận fan còn hài hước nhận xét rằng Jisoo đang nồng cháy trong tình yêu nên nhảy sung hơn hẳn.

Jisoo trình diễn live ca khúc All Eyes On Me

Vũ đạo cực cháy của Jisoo khi lần đầu trình diễn ca khúc solo

Khoảnh khắc Rosé "lao" ra sân khấu để thưởng thức tiết mục solo mới của Jisoo

Trong phần giao lưu, các thành viên BLACKPINK cùng bày tỏ sự phấn khích với màn trình diễn của chị cả Jisoo

Đặc biệt ở cuối chương trình, BLACKPINK đã cùng nhau hát mừng sinh nhật nhân dịp 7 năm ra mắt nhóm. Các cô gái đã chia sẻ cảm xúc cùng hàng chục nghìn khán giả có mặt về quãng thời gian đồng hành cùng nhau. Không chỉ thế, Lisa - Rosé còn phấn khích diễn "tiểu phẩm" khi hồi tưởng lại khoảnh khắc gặp nhau ở thang máy công ty YG Entertainment.

Clip BLACKPINK hát mừng sinh nhật 7 năm ra mắt

Khán giả tại New Jersey có cơ hội được hát mừng sinh nhật 7 năm cùng BLACKPINK

Rosé - Lisa còn diễn lại khoảnh khắc gặp nhau ở thang máy

BLACKPINK cùng loạt outfit mới trong concert encore tại Bắc Mỹ

Trang phục mới toanh vô cùng quyến rũ của Jennie

Jisoo xinh đẹp tại tour diễn encore cuối cùng

Lisa được các fan phát hiện đã hoàn toàn bỏ tóc mái ngắn