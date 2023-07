BLACKPINK "phá đảo" Paris: Diễn toàn bộ bản phối mới, là nhóm nữ đầu tiên chinh phục sân vận động lớn nhất nước Pháp

Rạng sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam), BLACKPINK đã thực hiện đêm diễn Born Pink Encore tại Paris, Pháp. Trước khi chính thức đến Hà Nội vào ngày 29-30/7 tới đây, fan Việt có cơ hội chiêm ngưỡng sân khấu hoành tráng, đầy choáng ngợp của 4 cô gái ở trời Tây. BLACKPINK đã mang toàn bộ bản phối mới cho setlist Coachella - BST Hyde Park lên sân khấu Born Pink Encore Paris khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Nhóm nữ đầu tiên chinh phục sân vận động lớn nhất nước Pháp

Tháng 12/2022, BLACKPINK thực hiện chặng tour châu Âu đã biểu diễn tại Paris, sân vận động Accor Arena và ghi nhận hơn 30 nghìn khán giả tham dự. Trở lại sau hơn nửa năm, quy mô Born Pink Encore Paris đã tăng gấp 2 lần. BLACKPINK là nhóm nữ đầu tiên trong lịch sử tổ chức concert ở Stade De France - SVĐ lớn nhất nước Pháp, sức chứa lên đến 80 nghìn người.

Biển hồng của BLACKPINK tại SVĐ lớn nhất nước Pháp

Born Pink Encore Paris đã diễn ra trong biển búa hồng ngập tràn, được dự đoán có đến 65 nghìn khán giả. Có thể thấy, dù đã trải qua gần 100 đêm diễn toàn cầu, BLACKPINK vẫn duy trì sức hút cho từng điểm diễn. Kỷ lục doanh thu lần nữa được "phá đảo". Cùng âm nhạc bùng nổ và những sân khấu mới, Born Pink xứng đáng là tour diễn kỷ lục, đẳng cấp nhất của một nhóm nhạc nữ từng thực hiện.

Diễn toàn bộ bản phối mới

BLINK toàn cầu không khỏi ghen tị với khán giả Paris khi tại đây, BLACKPINK đã mang đến toàn bộ setlist phối mới cho cả Coachella và BST Hyde Park lên sân khấu. Từ Pretty Savage chair dance break đến Typa Girl + Shut Down phong cách nhạc kịch kết hợp múa quạt, các sân khấu đặc sắc nhất của BLACKPINK tại 2 đại nhạc hội tầm cỡ đều được tái hiện sinh động. Dù số lượng bài hát không quá nhiều, fan gần như thuộc nằm lòng âm nhạc của BLACKPINK thì nhóm rất chăm cập nhật bản phối mới. Mỗi lần remix đều mang đến sự mới lạ, điểm chung là khiến khán giả không thể đứng yên.

Fancam Pretty Savage chair dance break của Jisoo viral MXH

BLACKPINK mang bản phối mới của Coachella - BST Hyde Park đến Born Pink Encore Paris

Sân khấu solo của các thành viên cũng được fan cực kì trông chờ. Lisa trình diễn MONEY remix cùng vũ đạo mới cực cháy của BST Hyde Park, Jennie kết hợp You&Me và bản hit 5 năm tuổi SOLO, Rosé hoá thiên thần trong On The Ground intro Gone, Jisoo thể hiện khả năng live ngày càng vững chắc với Flower. Sau khi hoàn thành Born Pink Encore Paris, điểm diễn tiếp theo của BLACKPINK sẽ là Hà Nội. Fan Việt hoàn toàn có cơ hội được mắt thấy tai nghe, thưởng thức sân khấu đỉnh cao, setlist Coachella - BST Hyde Park ngay tại SVĐ Mỹ Đình.

Jennie và sân khấu SOLO remix

Lisa trình diễn MONEY remix cùng vũ đạo mới cực cháy

Thay đổi trang phục biểu diễn, visual BLACKPINK tiếp tục gây sốt

Bản phối mới, đương nhiên phần tạo hình, trang phục vốn là "đặc sản" của BLACKPINK cũng sẽ được thay đổi. Visual BLACKPINK rần rần MXH sau khi các cô gái khoác lên mình trang phục biểu diễn mới.

BLACKPINK đổi trang phục nhóm