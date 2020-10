BLACKPINK cứ ra MV là có biến: Rosé bị nhà đài "tuýt còi" vì cảnh khóc lóc khi lái xe, riêng Jennie liên tục dính "phốt" trang phục

Một trong những yếu tố khiến BLACKPINK nổi tiếng chính là loạt MV hoành tráng với những cảnh quay tuyệt đẹp, đầy tính nghệ thuật. Hình ảnh mãn nhãn kết hợp cùng âm nhạc bắt tai đã giúp các ca khúc của nhóm trở nên phổ biến, bản thân những MV này cũng thu về hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỷ lượt xem.



Thế nhưng BLACKPINK cũng vô số lần gặp rắc rối vì MV của mình. Kể từ khi comeback với Kill This Love (4/2019), các cô gái thường xuyên gặp "biến" khi một số cảnh quay của họ bị "bắt lỗi" và trở thành đề tài gây tranh cãi. Có MV của BLACKPINK còn bị cấm sóng, trong khi một số sản phẩm lại khiến nhóm bị chỉ trích nặng nề.

Hiếm nhóm nào "nhọ" như BLACKPINK, cứ ra MV là gây tranh cãi

MV Kill This Love bị cấm chiếu vì vi phạm luật giao thông

Ra mắt vào tháng 4/2019, MV Kill This Love góp phần củng cố ngôi vị "nữ hoàng YouTube" của BLACKPINK khi thu về tới 979 nghìn lượt xem công chiếu và 56,7 triệu views sau 24 giờ. Trong MV, cảnh Rosé vừa lái xe vừa khóc, chuẩn bị tông vào chính mình được rất nhiều người yêu thích vì cô nàng diễn xuất vô cùng nhập tâm.

Rosé khóc khi lái xe và đâm vào chính mình là một trong những cảnh ấn tượng nhất MV

Thế nhưng vì cảnh quay này mà MV Kill This Love đã bị đài KBS cấm chiếu. Lý do được đưa đưa ra là MV của BLACKPINK đã… vi phạm luật giao thông đường bộ. Rosé không thắt dây an toàn ở cảnh lái xe, cô còn đứng trước chiếc xe hơi đang phóng đến.

MV "Kill This Love" – BLACKPINK

Ngoài MV, bộ ảnh photocard nằm trong album Kill This Love cũng khiến BLACKPINK gặp rắc rối. Tạo hình bầm tím với những vết xước trên mặt 4 cô gái bị cho là cổ súy bạo lực, lấy vấn nạn bạo hành gia đình làm công cụ quảng bá album. Chỉ khi Bekuh Boom - producer tham gia sáng tác ca khúc Kill This Love đính chính những tin đồn tiêu cực xung quanh nội dung ca khúc này thì mọi chuyện mới lắng xuống.

Bộ ảnh trong album Kill This Love gây tranh cãi vì bị cho là cổ súy bạo lực

MV How You Like That phải chỉnh sửa vì thiếu tôn trọng vị thần linh thiêng của Ấn Độ

MV How You Like That đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK sau hơn 1 năm "ở ẩn", nó còn đem lại cho các cô gái những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng video ca nhạc này cũng dính "dớp" vì cảnh quay của Lisa.

MV How You Like That – BLACKPINK

Không lâu sau khi MV How You Like That lên sóng, fan Ấn Độ phát hiện bức tượng thần Ganesha - vị thần linh thiêng trong đạo Hindu bị đặt dưới sàn nhà trong cảnh quay Lisa ngồi rap trên ngai vàng.

Tượng thần Ganesha bị đặt dưới đất trong cảnh quay của Lisa

Việc đặt tượng thần Ganesha dưới đất bị xem là hành động thiếu tôn trọng vì đây là vị thần tối cao, được Ấn Độ giáo tôn thờ. Những người theo tôn giáo này còn cho rằng tượng của thần linh phải được đặt ở nơi cao ráo. Không những thế Lisa còn đi giày trong cảnh quay của cô, điều này bị xem là "thất lễ" vì giày dép không được phép đặt gần các bức tượng hay đền thờ.

Việc Lisa đi giày khi ở gần bức tượng cũng bị xem là cử chỉ thiếu tôn trọng

Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc này. Ban đầu YG giữ im lặng khi người hâm mộ liên tục yêu cầu họ lên tiếng xin lỗi, thế nhưng sau đó công ty đã âm thầm chỉnh sửa cảnh quay gây tranh cãi nói trên.

Ở phân đoạn Lisa ngồi rap, bức tượng thần Ganesha đã bị thay bằng 1 đạo cụ khác. Có vẻ như YG đã liên hệ với YouTube để xin cấp quyền sửa MV How You Like That mà không phải gỡ bỏ hay mất đi lượt xem.

YG đã sửa MV, thay tượng thần Ganesha thành 1 đạo cụ khác

Jennie bị chỉ trích là ăn mặc hở hang quá đà trong MV Ice Cream

MV Ice Cream đã ra mắt hơn 1 tháng nhưng sau ồn ào tình dục hóa hình ảnh y tá của Jennie trong MV Lovesick Girls, tạo hình của nữ idol ở sản phẩm kết hợp với Selena Gomez mới bị "đào" lại. Trong poster và một số cảnh quay, Jennie mặc áo crop top ngắn cũn cỡn khoe vòng 1 lấp ló. Chiếc váy của cô cũng ngắn đến nỗi lộ cả quần bảo hộ khi ngồi.

Bộ đồ của Jennie chỉ xuất hiện ở một vài cảnh quay trong MV Ice Cream nhưng vẫn gây tranh cãi

Jennie bị cho là hở hang quá đà khi mặc bộ đồ thiếu trên hở dưới

Nữ idol lộ quần bảo hộ khi ngồi vì váy ngắn cũn cỡn

Bộ trang phục của Jennie đã khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa, đa số cho rằng stylist đã cho cô ăn mặc quá hở hang, làm người xem "nhức mắt". Vẫn biết nữ idol có hình thể đẹp, cô cũng nhiều lần ăn mặc sexy, tuy nhiên ekip tạo hình của Jennie cần tiết chế bởi ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm vốn rất mong manh.

MV Ice Cream - BLACKPINK ft. Selena Gomez

Cảnh quay của Jennie trong MV Lovesick Girls dính "phốt" tình dục hóa y tá

Dù mới ra mắt vài ngày nhưng MV Lovesick Girls hiện đang là tâm điểm tranh cãi, và người dính "phốt" tiếp tục là Jennie.

MV Lovesick Girls - BLACKPINK

Trong MV Lovesick Girls có đoạn Jennie mặc đồ y tá cách điệu, gồm váy ngắn bó sát, mũ trái tim và đi giày cao gót đỏ. Tạo hình này bị chỉ trích vì gây ra cái nhìn sai lệch về y tá, tình dục hóa nghề nghiệp này.

Bộ trang phục y tá cách điệu của Jennie bị cho xuyên tạc nghề nghiệp này ngoài đời thực, tình dục hóa hình ảnh nữ y tá

Không chỉ Liên đoàn Nhân viên Y tế Hàn Quốc đưa ra thông báo chỉ trích YG mà nhiều người tự nhận mình là y tá còn yêu cầu YG xin lỗi. Họ đưa hàng loạt hashtag như "Ngừng tình dục hóa y tá" và "Y tá không phải kiểu hóa trang" lên top trending Hàn Quốc.

Trước làn sóng phản đối dữ dội, YG đã chính thức lên tiếng. Công ty khẳng định cảnh quay của Jennie không có ý định xấu hay tiêu cực nhắm vào các y tá ngoài đời thực. Tạo hình của nữ ca sĩ chỉ để minh họa lời bài hát "Không bác sĩ nào chữa được bệnh si tình của tôi".

YG khẳng định không có ý định tiêu cực khi để Jennie mặc đồ y tá nhưng vẫn quyết định chỉnh sửa MV

Sau khi cân nhắc về chuyện chỉnh sửa, cuối cùng YG đã xoá cảnh quay gây tranh cãi khỏi MV Lovesick Girls và quyết định này nhận được sự hoan nghênh của Liên đoàn Nhân viên Y tế Hàn Quốc. Giờ đây hình ảnh Jennie mặc đồ y tá đã bị gỡ bỏ, thay vào đó nữ idol rap khi đóng vai bệnh nhân. Đây được xem là hành động đúng đắn của YG để xoa dịu dư luận và giảm sự chỉ trích nhắm vào "gà nhà".

Cảnh quay mới được thay thế của Jennie

Tạm kết

Các MV đẹp lộng lẫy góp phần làm nên danh tiếng của BLACKPINK, thế nhưng chúng cũng là đối tượng bị cư dân mạng "mổ xẻ" nhiều nhất. Có nhiều ý kiến trái chiều, không biết ai đúng ai sai nhưng sự việc thường xuyên lặp lại khiến danh tiếng của nhóm ít nhiều bị ảnh hưởng. Đây cũng là bài học cho YG để công ty cẩn trọng hơn trong khâu sản xuất MV, hạn chế khả năng "gà cưng" dính vào tranh cãi không đáng có.

Ảnh chụp màn hình, Internet - Video: YouTube