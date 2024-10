Black Myth: Wukong tiếp tục bị chèn ép mạnh mẽ, cộng đồng game thủ bất bình phản ứng

Không ai có thể phủ nhận, Black Myth: Wukong là một trong những trò chơi nổi bật nhất của năm 2024. Thậm chí, đây còn là trò chơi đơn phá vỡ các kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên Steam từ trước tới nay.

Sau hai tháng, trò chơi vẫn duy trì trung bình hơn 300.000 người chơi mỗi ngày, đồng thời nhận về vô số các đánh giá tích cực trên Steam. Chỉ tiếc rằng, dù được các fan công nhận nhưng Black Myth: Wukong lại bất ngờ bị "chèn ép" mạnh mẽ ở các giải thưởng khác.

Sau những rắc rối với giải thưởng của IGN, mới đây, cộng đồng fan Black Myth: Wukong lại tiếp tục dậy sóng sau khi tựa game của Game Science không hề xuất hiện trong danh sách Game of the Year của Golden Joystick Awards.

Trong khi đó một số cái tên có phần kém nổi bật hơn như Astro Bot (vừa ra mắt không lâu), Final Fantasy 7: Rebirth và Dragon's Dogma 2 lại nằm trong số các đề cử kể trên. Ngoài ra, một số cái tên khác cũng xuất hiện như Prince of Persia: The Lost Crown, The Legend of Zelda: Echoes of Kingdom, Helldivers 2. Đáng nói hơn, phần lớn các tựa game này đều chẳng đạt được những thành tích ấn tượng như Black Myth: Wukong từng làm được.

Cũng không hiểu vì lý do gì mà ngay từ trước khi ra mắt, Black Myth: Wukong đã phải nhận một số đánh giá mang tính tiêu cực khi nhiều chuyên gia cho rằng trò chơi nên nhận số điểm thấp vì không mang tính hòa nhập hay đa dạng trong cốt truyện.

Rất nhiều game thủ cũng đã cảm thấy bức xúc đối với tình cảnh của Black Myth: Wukong hiện tại. Thế nhưng có lẽ bản thân Game Science cũng chẳng cảm thấy quá phiền, khi chắc chắn Black Myth: Wukong đã chiến thắng trong lòng các fan hâm mộ và đặc biệt, trò chơi đã thu về doanh số cực khủng và đang trở nên hứa hẹn hơn khi sẽ ra mắt các phiên bản DLC trong năm sau.