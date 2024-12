Binz không dám nhận mình là rapper, lý do đằng sau khó ai ngờ tới

Binz là một trong những rapper nổi tiếng vì vẻ ngoài ngầu đét, lạnh lùng mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, dạo gần đây anh có sự thay đổi trong tính cách, cho con người thật bên trong của mình là phiên bản Xuân Đan được thể hiện ra nhiều hơn. Binz chia sẻ qua những ngông cuồng của tuổi trẻ, giờ đây là lúc anh muốn sống với giá trị chân thật, tự nhiên. Dù có những thành công nhất định trong sự nghiệp, thế nhưng mới đây Binz gây bất ngờ khi chia sẻ anh từng không dám giới thiệu với mọi người về công việc của mình.

Khi được hỏi về việc đã từng trải qua những gì cảm nhận được góc khuất của cuộc đời nghệ sĩ và thể hiện nó trong EP Keep Cầm Ca , Binz chia sẻ với chúng tôi: "Trong con đường làm nghề, sẽ có những giây phút tôi cảm nhận được sự bạc bẽo, mọi thứ diễn ra không như những gì mình từng kỳ vọng. Từ trước đến nay, định kiến về nghề này luôn ngấm ngầm xuất hiện trong tôi, như khi tôi chọn con đường ca hát, gia đình cũng không quá vui vẻ. Tôi từng rất ngại giới thiệu mình là một rapper. Chính những điều nhỏ nhặt đó, qua thời gian tích tụ lại đã âm thầm gieo vào tâm trí tôi những suy nghĩ và đắn đo dai dẳng. Đến một lúc nào đó, tôi chọn cách cho những suy nghĩ trong mình được bộc phát ra bên ngoài".

Clip: Binz chia sẻ về những chiêm nghiệm nhận ra sau hành trình làm nghề

Ngoài ra, Binz còn trải lòng về những khác biệt giữa thế hệ nghệ sĩ tiền bối so với hiện tại. Cụ thể, nam rapper nói: "Nghệ sĩ hiện tại bị chi phối nhiều bởi sự phát triển của mạng xã hội. Đây là công cụ bổ trợ, giúp nghệ sĩ dễ dàng giao tiếp với công chúng, nhưng song song đó, mọi lỗi lầm và sơ suất của mình đều bị nhìn vào để đánh giá. Điều này khiến các nghệ sĩ hiện tại khó có thể thể hiện con người tự nhiên, đơn thuần hay thoải mái để lộ những khuyết điểm của mình trước công chúng. Môi trường hiện tại tạo ra áp lực rằng các nghệ sĩ phải là con người hoàn hảo. Ngày xưa, có nhiều bác nghệ sĩ thích uống rượu nhưng nhạc rất hay. Thời này, nếu mọi người thấy một anh Binz say xỉn, nằm trước một quán rượu thì sẽ là câu chuyện khác".

Binz cho biết vì gia đình không quá ủng hộ, cùng với những định kiến nghề nên anh từng không muốn nhận mình là rapper

Mặc dù hiện tại, Binz đang là một trong những rapper rất thành công của showbiz Việt

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ 2018. Anh có những ca khúc được khán giả yêu thích như: They said, Bigcityboy, Don't break my heart... Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên tại Rap Việt mùa đầu. Tháng 11/2022, nam rapper gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Châu Bùi. Trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Binz từng khiến khán giả bất ngờ khi có thể "cân" nhiều thể loại nhạc, kể cả hát chèo. Sau một "mùa hè rực rỡ" này, Binz tiếp tục cho ra mắt EP Keep Cầm Ca kết hợp giữa thể loại bolero và rap. Sự sáng tạo dựa trên chất liệu từ các nghệ sĩ thế hệ trước của Binz được đánh giá cao, tạo được bất ngờ cho khán giả.

Trước ý kiến EP làm "sống dậy" nhạc bolero, Binz chia sẻ: "Tôi cảm ơn những lời nhận xét này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ thể loại bolero đã chết. Những người xung quanh, hàng xóm của tôi vẫn nghe mỗi ngày mà. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ là có những ngóc ngách chưa đến được với công chúng. Tôi muốn là một con suối trong dòng sông lớn để đưa âm nhạc này tiệm cận mọi người. Tôi không cho là mình có sứ mệnh gì quá lớn lao cả, tôi chỉ là người góp phần mang âm nhạc bolero đến với những bạn trẻ, đa dạng lứa tuổi. Tôi mong mọi người biết rằng đây là một thể loại âm nhạc rất Việt Nam, sến súa nhưng rất đẹp. Tôi nghĩ mình không thể nào vượt qua được những bài hát gốc. Mong muốn ban đầu là tôi muốn khán giả tìm lại những bài hát đó. Tôi chỉ sợ và cảm thấy áp lực khi phá đi những bài hát mà cô chú từng yêu thích".

Binz đánh dấu sự thay đổi của mình trong EP Keep Cầm Ca