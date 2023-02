Bình Minh khoe ảnh thời trẻ bên 2 ái nữ, chia sẻ sắp bị con vượt chiều cao

Cuộc sống của gia đình diễn viên Bình Minh và Anh Thơ được nhiều khán giả Việt quan tâm. Đặc biệt, hai ái nữ của cặp đôi là An Nhiên - An Như thừa hưởng được nhiều điểm nổi trội của bố mẹ, ngay từ khi còn nhỏ đã sở hữu chiều cao vượt bậc.

Hai công chúa nhà Bình Minh sở hữu chiều cao ấn tượng

Mới đây, trên trang cá nhân diễn viên Bình Minh vừa chiêu đãi fan những khoảnh khắc hiếm hoi của anh chụp cùng 2 con ngày bé. Nhận được nhiều lời khen từ những ngày đầu mới vào nghề, "ông bố 2 con" hoàn toàn chinh phục người đối diện nhờ gương mặt điển trai đậm chất nam thần. Hơn thế nữa, dù diện trang phục đơn giản vẫn không thể che mờ visual của nam diễn viên sinh năm 1981.

Nam diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc điển trai

Bên cạnh đó, dân tình cũng đổ dồn sự chú ý vào 2 bé nhà Bình Minh. Ngồi trọn trong vòng tay của bố, 2 con gái nhà anh ngày ấy khá nhỏ nhắn và đáng yêu. Từ những ngày thơ bé, An Nhiên và cả An Như đều có nhiều đường nét "y khuôn" phụ huynh.

Ngày bé, con gái lớn nhà Bình Minh đã xinh xắn nhưng không cao ráo như hiện tại

Ở tuổi dậy thì, 2 con nhà Bình Minh hoàn toàn "áp đảo" chiều cao của mẹ. An Nhiên và An Như hoàn toàn vượt trội so với chiều cao của bố. Nhiều fan còn dự đoán 2 bé sẽ thành siêu mẫu nổi tiếng nếu có đam mê lấn sân vào showbiz.

Càng lớn 2 con nhà nam diễn viên càng phát triển vượt trội

Dù 2 ái nữ cao lớn phổng phao nhưng "ông bố 2 con" vẫn hết lòng cưng chiều. Trong nhiều chuyến đi, anh không ngần ngại ẵm bồng hay dành cho bé những điều tuyệt vời. Có phụ huynh quan tâm như thế, thiên thần nhí rất ngoan ngoãn và biết vâng lời. Hai cô nhóc cũng học tập theo mẹ đi chùa và hướng tới lối sống thanh tịnh, tích cực.