Bình Dương dỡ phong tỏa khu vực còn lại, đề nghị người dân ghi nhật ký phòng dịch COVID-19

Chiều tối 16/2, huyện Phú Giáo (Bình Dương) tiến hành dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na (xã An Bình). Trước đó, xác định được ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng (BN 1801) cư trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương, ngày 31/1, UBND huyện Phú Giáo đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thành lập Khu cách ly y tế vùng dịch COVID-19 tại ấp Cà Na, xã An Bình; thực hiện khoanh vùng cách ly tế đối với 388 hộ, 1.005 nhân khẩu trong 28 ngày kể từ 17 giờ 30 phút ngày 30/1.

Dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na

Dù dỡ bỏ phong tỏa nhưng người dân trong khu vực trên phải cam kết thực hiện: theo dõi sức khỏe hàng ngày, khai báo y tế gần nhất nếu có dấu hiệu bất thường; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch; cài đặt Bluezone trên điện thoại để phát hiện kịp thời nguy cơ tiếp xúc với người mắc COVID-19 và khai báo y tế. Đặc biệt, Bình Dương đề nghị người dân ghi lại nhật ký từng ngày để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả nhất.

Trước đó, lúc 22h ngày 11/2 (đêm giao thừa) cơ quan chức năng TP. Thuận An (Bình Dương) đã thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa một phần khu vực thuộc chung cư Ehome 3, phường Vĩnh Phú. Đây là nơi ở của bệnh nhân 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) và bệnh nhân 1980 (em trai BN 1979).

Khu vực dỡ bỏ phong tỏa sẽ được phun thuốc khử khuẩn

Rạng sáng 10/2, TP. Thủ Dầu Một cũng thực hiện dỡ bỏ phong tỏa khu vực phường Phú Hòa, trường Đại học Thủ Dầu Một để người dân đón Tết. Đây là nơi ghi nhận bệnh nhân số 1843 (sinh viên Đại học Thủ Dầu Một) bị lây nhiễm bởi bệnh nhân 1801 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo.